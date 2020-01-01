Ergosum (FAVE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Ergosum (FAVE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Ergosum (FAVE) Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet. Επίσημη ιστοσελίδα: https://ergosum-game.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper-en.ergosum-game.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x854bcBCC481e2dBbD51CaC80A27f160212566ae6 Αγοράστε FAVE τώρα!

Ergosum (FAVE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Ergosum (FAVE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- -- -- Συνολική προμήθεια: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- -- -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.70M $ 6.70M $ 6.70M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.09746 $ 0.09746 $ 0.09746 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- -- -- Τρέχουσα τιμή: $ 0.0558 $ 0.0558 $ 0.0558 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Ergosum (FAVE)

Tokenomics Ergosum (FAVE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Ergosum (FAVE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός FAVE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα FAVE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του FAVE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του FAVE token!

