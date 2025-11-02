ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Exotic Markets είναι 0.7484 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EXO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EXO εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Exotic Markets(EXO)

Live Τιμή 1 EXO σε USD

$0.7484
+2.75%1D
USD
Exotic Markets (EXO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:00:16 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.7283
Κατώτ. 24H
$ 0.764
Υψηλ. 24H

$ 0.7283
$ 0.764
-1.32%

+2.75%

-42.88%

-42.88%

Exotic Markets (EXO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.7484. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EXO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.7283 και ενός υψηλού $ 0.764, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EXO είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EXO έχει αλλάξει κατά -1.32% την τελευταία ώρα, +2.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -42.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Exotic Markets (EXO) Πληροφορίες αγοράς

$ 54.83K
$ 54.83K$ 54.83K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Exotic Markets είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 54.83K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EXO είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

Exotic Markets (EXO) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Exotic Markets για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.02003+2.75%
30 ημέρες$ -2.0366-73.13%
60 Ημέρες$ -4.2516-85.04%
90 Ημέρες$ -4.2516-85.04%
Exotic Markets Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το EXO κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.02003 (+2.75%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Exotic Markets Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -2.0366 (-73.13%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Exotic Markets Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το EXO άλλαξε κατά $ -4.2516 (-85.04%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Exotic Markets Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -4.2516 (-85.04%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Exotic Markets (EXO);

Ελέγξτε τώρα τη Exotic Markets σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Exotic Markets (EXO)

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Exotic Marketsεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεEXO τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοExotic Markets ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Exotic Markets ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Exotic Markets Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Exotic Markets (EXO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Exotic Markets (EXO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Exotic Markets.

Ελέγξτε την Exotic Markets πρόβλεψη τιμής τώρα!

Exotic Markets (EXO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Exotic Markets (EXO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του EXO token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Exotic Markets (EXO)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Exotic Markets? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Exotic Markets στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

EXO σε Τοπικά Νομίσματα

1 Exotic Markets(EXO) σε VND
19,694.146
1 Exotic Markets(EXO) σε AUD
A$1.137568
1 Exotic Markets(EXO) σε GBP
0.568784
1 Exotic Markets(EXO) σε EUR
0.643624
1 Exotic Markets(EXO) σε USD
$0.7484
1 Exotic Markets(EXO) σε MYR
RM3.135796
1 Exotic Markets(EXO) σε TRY
31.4328
1 Exotic Markets(EXO) σε JPY
¥114.5052
1 Exotic Markets(EXO) σε ARS
ARS$1,073.744448
1 Exotic Markets(EXO) σε RUB
60.163876
1 Exotic Markets(EXO) σε INR
66.435468
1 Exotic Markets(EXO) σε IDR
Rp12,473.328344
1 Exotic Markets(EXO) σε PHP
43.923596
1 Exotic Markets(EXO) σε EGP
￡E.35.1748
1 Exotic Markets(EXO) σε BRL
R$4.018908
1 Exotic Markets(EXO) σε CAD
C$1.04776
1 Exotic Markets(EXO) σε BDT
91.200024
1 Exotic Markets(EXO) σε NGN
1,081.497872
1 Exotic Markets(EXO) σε COP
$2,878.45866
1 Exotic Markets(EXO) σε ZAR
R.12.999708
1 Exotic Markets(EXO) σε UAH
31.275636
1 Exotic Markets(EXO) σε TZS
T.Sh.1,834.313432
1 Exotic Markets(EXO) σε VES
Bs165.3964
1 Exotic Markets(EXO) σε CLP
$703.496
1 Exotic Markets(EXO) σε PKR
Rs211.34816
1 Exotic Markets(EXO) σε KZT
395.140232
1 Exotic Markets(EXO) σε THB
฿24.113448
1 Exotic Markets(EXO) σε TWD
NT$23.043236
1 Exotic Markets(EXO) σε AED
د.إ2.746628
1 Exotic Markets(EXO) σε CHF
Fr0.59872
1 Exotic Markets(EXO) σε HKD
HK$5.815068
1 Exotic Markets(EXO) σε AMD
֏285.424792
1 Exotic Markets(EXO) σε MAD
.د.م6.907732
1 Exotic Markets(EXO) σε MXN
$13.890304
1 Exotic Markets(EXO) σε SAR
ريال2.8065
1 Exotic Markets(EXO) σε ETB
Br114.976692
1 Exotic Markets(EXO) σε KES
KSh96.423856
1 Exotic Markets(EXO) σε JOD
د.أ0.5306156
1 Exotic Markets(EXO) σε PLN
2.754112
1 Exotic Markets(EXO) σε RON
лв3.300444
1 Exotic Markets(EXO) σε SEK
kr7.102316
1 Exotic Markets(EXO) σε BGN
лв1.264796
1 Exotic Markets(EXO) σε HUF
Ft250.130248
1 Exotic Markets(EXO) σε CZK
15.783756
1 Exotic Markets(EXO) σε KWD
د.ك0.228262
1 Exotic Markets(EXO) σε ILS
2.4323
1 Exotic Markets(EXO) σε BOB
Bs5.156476
1 Exotic Markets(EXO) σε AZN
1.27228
1 Exotic Markets(EXO) σε TJS
SM6.870312
1 Exotic Markets(EXO) σε GEL
2.028164
1 Exotic Markets(EXO) σε AOA
Kz685.975956
1 Exotic Markets(EXO) σε BHD
.د.ب0.28065
1 Exotic Markets(EXO) σε BMD
$0.7484
1 Exotic Markets(EXO) σε DKK
kr4.842148
1 Exotic Markets(EXO) σε HNL
L19.623048
1 Exotic Markets(EXO) σε MUR
34.231816
1 Exotic Markets(EXO) σε NAD
$12.939836
1 Exotic Markets(EXO) σε NOK
kr7.573808
1 Exotic Markets(EXO) σε NZD
$1.302216
1 Exotic Markets(EXO) σε PAB
B/.0.7484
1 Exotic Markets(EXO) σε PGK
K3.14328
1 Exotic Markets(EXO) σε QAR
ر.ق2.716692
1 Exotic Markets(EXO) σε RSD
дин.75.633304
1 Exotic Markets(EXO) σε UZS
soʻm8,909.522384
1 Exotic Markets(EXO) σε ALL
L62.483916
1 Exotic Markets(EXO) σε ANG
ƒ1.339636
1 Exotic Markets(EXO) σε AWG
ƒ1.339636
1 Exotic Markets(EXO) σε BBD
$1.4968
1 Exotic Markets(EXO) σε BAM
KM1.257312
1 Exotic Markets(EXO) σε BIF
Fr2,187.5732
1 Exotic Markets(EXO) σε BND
$0.965436
1 Exotic Markets(EXO) σε BSD
$0.7484
1 Exotic Markets(EXO) σε JMD
$119.78142
1 Exotic Markets(EXO) σε KHR
2,993.6
1 Exotic Markets(EXO) σε KMF
Fr318.8184
1 Exotic Markets(EXO) σε LAK
16,269.564892
1 Exotic Markets(EXO) σε LKR
රු227.199272
1 Exotic Markets(EXO) σε MDL
L12.700348
1 Exotic Markets(EXO) σε MGA
Ar3,356.05012
1 Exotic Markets(EXO) σε MOP
P5.972232
1 Exotic Markets(EXO) σε MVR
11.45052
1 Exotic Markets(EXO) σε MWK
MK1,294.80684
1 Exotic Markets(EXO) σε MZN
MT47.82276
1 Exotic Markets(EXO) σε NPR
रु105.853696
1 Exotic Markets(EXO) σε PYG
5,270.2328
1 Exotic Markets(EXO) σε RWF
Fr1,084.4316
1 Exotic Markets(EXO) σε SBD
$6.159332
1 Exotic Markets(EXO) σε SCR
10.956576
1 Exotic Markets(EXO) σε SRD
$28.8134
1 Exotic Markets(EXO) σε SVC
$6.526048
1 Exotic Markets(EXO) σε SZL
L12.939836
1 Exotic Markets(EXO) σε TMT
m2.6194
1 Exotic Markets(EXO) σε TND
د.ت2.2032896
1 Exotic Markets(EXO) σε TTD
$5.0517
1 Exotic Markets(EXO) σε UGX
Sh2,598.4448
1 Exotic Markets(EXO) σε XAF
Fr422.846
1 Exotic Markets(EXO) σε XCD
$2.02068
1 Exotic Markets(EXO) σε XOF
Fr422.846
1 Exotic Markets(EXO) σε XPF
Fr76.3368
1 Exotic Markets(EXO) σε BWP
P10.021076
1 Exotic Markets(EXO) σε BZD
$1.4968
1 Exotic Markets(EXO) σε CVE
$71.13542
1 Exotic Markets(EXO) σε DJF
Fr132.4668
1 Exotic Markets(EXO) σε DOP
$47.942504
1 Exotic Markets(EXO) σε DZD
د.ج97.269548
1 Exotic Markets(EXO) σε FJD
$1.713836
1 Exotic Markets(EXO) σε GNF
Fr6,451.208
1 Exotic Markets(EXO) σε GTQ
Q5.717776
1 Exotic Markets(EXO) σε GYD
$156.138692
1 Exotic Markets(EXO) σε ISK
kr92.8016

Exotic Markets Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Exotic Markets, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Exotic Markets

Πόσο αξίζει το Exotic Markets (EXO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή EXO στο USD είναι 0.7484 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή EXO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του EXO σε USD είναι $ 0.7484. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Exotic Markets;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το EXO είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EXO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EXO είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του EXO;
Το EXO πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του EXO;
Το EXO είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του EXO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το EXO είναι $ 54.83K USD.
Θα ανέβει το EXO υψηλότερα φέτος;
Το EXO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την EXO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 19:00:16 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

