Πληροφορίες Elderglade (ELDE) Elderglade is a next-generation Web3 fantasy game ecosystem that combines two of gaming’s most successful genres. It creates a unique hybrid model that supports both high-volume user acquisition and deep, long-session engagement. The ecosystem is accessible via LINE, Telegram, native mobile apps (iOS and Android), and browser, enabling frictionless onboarding at massive scale. Επίσημη ιστοσελίδα: https://elderglade.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://elderglade.gitbook.io/elderglade-whitepaper Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x799a290f9cc4085a0ce5b42b5f2c30193a7a872b Αγοράστε ELDE τώρα!

Elderglade (ELDE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Elderglade (ELDE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Συνολική προμήθεια: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 122.42M $ 122.42M $ 122.42M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 4.53M $ 4.53M $ 4.53M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.48599 $ 0.48599 $ 0.48599 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.01003466487808813 $ 0.01003466487808813 $ 0.01003466487808813 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01132 $ 0.01132 $ 0.01132 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Elderglade (ELDE)

Tokenomics Elderglade (ELDE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Elderglade (ELDE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός ELDE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα ELDE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του ELDE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του ELDE token!

Πώς να Αγοράσετε ELDE Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Elderglade (ELDE) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Elderglade (ELDE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών ELDE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών ELDE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής ELDE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το ELDE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του ELDE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του ELDE Token τώρα!

