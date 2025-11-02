ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Egg Smash είναι 0.00000149 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο EGSM σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής EGSM εύκολα στη MEXC τώρα.

Πληροφορίες Τιμής EGSM

Τι είναι το EGSM

Egg Smash Λογότ.

Τιμή Egg Smash(EGSM)

Live Τιμή 1 EGSM σε USD

$0.00000149
+125.75%1D
USD
Egg Smash (EGSM) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:58:19 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00000066
Κατώτ. 24H
$ 0.00000149
Υψηλ. 24H

$ 0.00000066
$ 0.00000149
--
--
0.00%

+125.75%

+25.21%

+25.21%

Egg Smash (EGSM) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00000149. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές EGSM μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000066 και ενός υψηλού $ 0.00000149, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του EGSM είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το EGSM έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +125.75% τις τελευταίες 24 ώρες και +25.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Egg Smash (EGSM) Πληροφορίες αγοράς

$ 71.78
$ 14.90K
--
10,000,000,000
BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Egg Smash είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 71.78. Η κυκλοφορούσα προσφορά του EGSM είναι --, με συνολική προσφορά 10000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 14.90K

Egg Smash (EGSM) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Egg Smash για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00000083+125.75%
30 ημέρες$ -0.00000062-29.39%
60 Ημέρες$ -0.00000753-83.49%
90 Ημέρες$ -0.00099851-99.86%
Egg Smash Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το EGSM κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.00000083 (+125.75%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Egg Smash Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00000062 (-29.39%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Egg Smash Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το EGSM άλλαξε κατά $ -0.00000753 (-83.49%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Egg Smash Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00099851 (-99.86%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Egg Smash (EGSM);

Ελέγξτε τώρα τη Egg Smash σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Egg Smashεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεEGSM τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοEgg Smash ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Egg Smash ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Egg Smash Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Egg Smash (EGSM) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Egg Smash (EGSM) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Egg Smash.

Ελέγξτε την Egg Smash πρόβλεψη τιμής τώρα!

Egg Smash (EGSM) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Egg Smash (EGSM) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του EGSM token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Egg Smash (EGSM)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Egg Smash? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Egg Smash στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

EGSM σε Τοπικά Νομίσματα

1 Egg Smash(EGSM) σε VND
0.03920935
1 Egg Smash(EGSM) σε AUD
A$0.0000022648
1 Egg Smash(EGSM) σε GBP
0.0000011324
1 Egg Smash(EGSM) σε EUR
0.0000012814
1 Egg Smash(EGSM) σε USD
$0.00000149
1 Egg Smash(EGSM) σε MYR
RM0.0000062431
1 Egg Smash(EGSM) σε TRY
0.00006258
1 Egg Smash(EGSM) σε JPY
¥0.00022797
1 Egg Smash(EGSM) σε ARS
ARS$0.0021377328
1 Egg Smash(EGSM) σε RUB
0.0001197811
1 Egg Smash(EGSM) σε INR
0.0001322673
1 Egg Smash(EGSM) σε IDR
Rp0.0248333234
1 Egg Smash(EGSM) σε PHP
0.0000874481
1 Egg Smash(EGSM) σε EGP
￡E.0.00007003
1 Egg Smash(EGSM) σε BRL
R$0.0000080013
1 Egg Smash(EGSM) σε CAD
C$0.000002086
1 Egg Smash(EGSM) σε BDT
0.0001815714
1 Egg Smash(EGSM) σε NGN
0.0021531692
1 Egg Smash(EGSM) σε COP
$0.0057307635
1 Egg Smash(EGSM) σε ZAR
R.0.0000258813
1 Egg Smash(EGSM) σε UAH
0.0000622671
1 Egg Smash(EGSM) σε TZS
T.Sh.0.0036519602
1 Egg Smash(EGSM) σε VES
Bs0.00032929
1 Egg Smash(EGSM) σε CLP
$0.0014006
1 Egg Smash(EGSM) σε PKR
Rs0.000420776
1 Egg Smash(EGSM) σε KZT
0.0007866902
1 Egg Smash(EGSM) σε THB
฿0.0000480078
1 Egg Smash(EGSM) σε TWD
NT$0.0000458771
1 Egg Smash(EGSM) σε AED
د.إ0.0000054683
1 Egg Smash(EGSM) σε CHF
Fr0.000001192
1 Egg Smash(EGSM) σε HKD
HK$0.0000115773
1 Egg Smash(EGSM) σε AMD
֏0.0005682562
1 Egg Smash(EGSM) σε MAD
.د.م0.0000137527
1 Egg Smash(EGSM) σε MXN
$0.0000276544
1 Egg Smash(EGSM) σε SAR
ريال0.0000055875
1 Egg Smash(EGSM) σε ETB
Br0.0002289087
1 Egg Smash(EGSM) σε KES
KSh0.0001919716
1 Egg Smash(EGSM) σε JOD
د.أ0.00000105641
1 Egg Smash(EGSM) σε PLN
0.0000054832
1 Egg Smash(EGSM) σε RON
лв0.0000065709
1 Egg Smash(EGSM) σε SEK
kr0.0000141401
1 Egg Smash(EGSM) σε BGN
лв0.0000025181
1 Egg Smash(EGSM) σε HUF
Ft0.0004979878
1 Egg Smash(EGSM) σε CZK
0.0000314241
1 Egg Smash(EGSM) σε KWD
د.ك0.00000045445
1 Egg Smash(EGSM) σε ILS
0.0000048425
1 Egg Smash(EGSM) σε BOB
Bs0.0000102661
1 Egg Smash(EGSM) σε AZN
0.000002533
1 Egg Smash(EGSM) σε TJS
SM0.0000136782
1 Egg Smash(EGSM) σε GEL
0.0000040379
1 Egg Smash(EGSM) σε AOA
Kz0.0013657191
1 Egg Smash(EGSM) σε BHD
.د.ب0.00000055875
1 Egg Smash(EGSM) σε BMD
$0.00000149
1 Egg Smash(EGSM) σε DKK
kr0.0000096403
1 Egg Smash(EGSM) σε HNL
L0.0000390678
1 Egg Smash(EGSM) σε MUR
0.0000681526
1 Egg Smash(EGSM) σε NAD
$0.0000257621
1 Egg Smash(EGSM) σε NOK
kr0.0000150788
1 Egg Smash(EGSM) σε NZD
$0.0000025926
1 Egg Smash(EGSM) σε PAB
B/.0.00000149
1 Egg Smash(EGSM) σε PGK
K0.000006258
1 Egg Smash(EGSM) σε QAR
ر.ق0.0000054087
1 Egg Smash(EGSM) σε RSD
дин.0.0001505794
1 Egg Smash(EGSM) σε UZS
soʻm0.0177380924
1 Egg Smash(EGSM) σε ALL
L0.0001244001
1 Egg Smash(EGSM) σε ANG
ƒ0.0000026671
1 Egg Smash(EGSM) σε AWG
ƒ0.0000026671
1 Egg Smash(EGSM) σε BBD
$0.00000298
1 Egg Smash(EGSM) σε BAM
KM0.0000025032
1 Egg Smash(EGSM) σε BIF
Fr0.00435527
1 Egg Smash(EGSM) σε BND
$0.0000019221
1 Egg Smash(EGSM) σε BSD
$0.00000149
1 Egg Smash(EGSM) σε JMD
$0.0002384745
1 Egg Smash(EGSM) σε KHR
0.00596
1 Egg Smash(EGSM) σε KMF
Fr0.00063474
1 Egg Smash(EGSM) σε LAK
0.0323913037
1 Egg Smash(EGSM) σε LKR
රු0.0004523342
1 Egg Smash(EGSM) σε MDL
L0.0000252853
1 Egg Smash(EGSM) σε MGA
Ar0.006681607
1 Egg Smash(EGSM) σε MOP
P0.0000118902
1 Egg Smash(EGSM) σε MVR
0.000022797
1 Egg Smash(EGSM) σε MWK
MK0.002577849
1 Egg Smash(EGSM) σε MZN
MT0.000095211
1 Egg Smash(EGSM) σε NPR
रु0.0002107456
1 Egg Smash(EGSM) σε PYG
0.01049258
1 Egg Smash(EGSM) σε RWF
Fr0.00215901
1 Egg Smash(EGSM) σε SBD
$0.0000122627
1 Egg Smash(EGSM) σε SCR
0.0000218136
1 Egg Smash(EGSM) σε SRD
$0.000057365
1 Egg Smash(EGSM) σε SVC
$0.0000129928
1 Egg Smash(EGSM) σε SZL
L0.0000257621
1 Egg Smash(EGSM) σε TMT
m0.000005215
1 Egg Smash(EGSM) σε TND
د.ت0.00000438656
1 Egg Smash(EGSM) σε TTD
$0.0000100575
1 Egg Smash(EGSM) σε UGX
Sh0.00517328
1 Egg Smash(EGSM) σε XAF
Fr0.00084185
1 Egg Smash(EGSM) σε XCD
$0.000004023
1 Egg Smash(EGSM) σε XOF
Fr0.00084185
1 Egg Smash(EGSM) σε XPF
Fr0.00015198
1 Egg Smash(EGSM) σε BWP
P0.0000199511
1 Egg Smash(EGSM) σε BZD
$0.00000298
1 Egg Smash(EGSM) σε CVE
$0.0001416245
1 Egg Smash(EGSM) σε DJF
Fr0.00026373
1 Egg Smash(EGSM) σε DOP
$0.0000954494
1 Egg Smash(EGSM) σε DZD
د.ج0.0001936553
1 Egg Smash(EGSM) σε FJD
$0.0000034121
1 Egg Smash(EGSM) σε GNF
Fr0.0128438
1 Egg Smash(EGSM) σε GTQ
Q0.0000113836
1 Egg Smash(EGSM) σε GYD
$0.0003108587
1 Egg Smash(EGSM) σε ISK
kr0.00018476

Egg Smash Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Egg Smash, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Egg Smash
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Egg Smash

Πόσο αξίζει το Egg Smash (EGSM) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή EGSM στο USD είναι 0.00000149 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή EGSM σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του EGSM σε USD είναι $ 0.00000149. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Egg Smash;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το EGSM είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EGSM;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του EGSM είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του EGSM;
Το EGSM πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του EGSM;
Το EGSM είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του EGSM;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το EGSM είναι $ 71.78 USD.
Θα ανέβει το EGSM υψηλότερα φέτος;
Το EGSM μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την EGSM πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:58:19 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

