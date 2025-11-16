Εξερευνήστε τα tokenomics EGAZ (EGAZ) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token EGAZ, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics EGAZ (EGAZ) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token EGAZ, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!