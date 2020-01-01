Eternal AI (EAI) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Eternal AI (EAI), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Eternal AI (EAI) Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin. Επίσημη ιστοσελίδα: https://eternalai.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d Αγοράστε EAI τώρα!

Eternal AI (EAI) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Eternal AI (EAI), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 227.11M $ 227.11M $ 227.11M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 18.35M $ 18.35M $ 18.35M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 $ 0.006397257988923091 Τρέχουσα τιμή: $ 0.018347 $ 0.018347 $ 0.018347 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Eternal AI (EAI)

Tokenomics Eternal AI (EAI): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Eternal AI (EAI) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός EAI token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα EAI token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του EAI, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του EAI token!

Eternal AI (EAI) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών EAI βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών EAI τώρα!

