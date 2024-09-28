DYNACHAIN (DYNA) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DYNACHAIN (DYNA), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DYNACHAIN (DYNA) DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dynachain.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/view/htyn99859awizmea Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4 Αγοράστε DYNA τώρα!

DYNACHAIN (DYNA) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DYNACHAIN (DYNA), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Συνολική προμήθεια: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 96.95M $ 96.95M $ 96.95M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 20.45M $ 20.45M $ 20.45M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.039268242820643603 $ 0.039268242820643603 $ 0.039268242820643603 Τρέχουσα τιμή: $ 0.040903 $ 0.040903 $ 0.040903 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DYNACHAIN (DYNA)

Tokenomics DYNACHAIN (DYNA): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DYNACHAIN (DYNA) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DYNA token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DYNA token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DYNA, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DYNA token!

Πώς να Αγοράσετε DYNA Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε DYNACHAIN (DYNA) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς DYNA, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε DYNA στη MEXC τώρα!

DYNACHAIN (DYNA) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DYNA βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DYNA τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DYNA Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DYNA; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DYNA συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DYNA Token τώρα!

