Degen Distillery (DRINK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Degen Distillery (DRINK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Degen Distillery (DRINK) Partnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.degendistillery.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docsend.com/view/6wv6ynv6v4ya9afv Block Explorer: https://basescan.org/token/0x2dc90fa3a0f178ba4bee16cac5d6c9a5a7b4c6cb Αγοράστε DRINK τώρα!

Degen Distillery (DRINK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Degen Distillery (DRINK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 727.72 $ 727.72 $ 727.72 Συνολική προμήθεια: $ 721.00M $ 721.00M $ 721.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 72.77M $ 72.77M $ 72.77M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 7.21K $ 7.21K $ 7.21K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000009106097897664 $ 0.000009106097897664 $ 0.000009106097897664 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00001 $ 0.00001 $ 0.00001 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Degen Distillery (DRINK)

Tokenomics Degen Distillery (DRINK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Degen Distillery (DRINK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DRINK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DRINK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DRINK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DRINK token!

Πώς να Αγοράσετε DRINK Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Degen Distillery (DRINK) στο χαρτοφυλάκιό σας;

Degen Distillery (DRINK) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DRINK βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης.

Πρόβλεψη Τιμής DRINK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DRINK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DRINK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

