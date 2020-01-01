DOP (DOP) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DOP (DOP), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DOP (DOP) The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dop.org Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978 Αγοράστε DOP τώρα!

DOP (DOP) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DOP (DOP), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Συνολική προμήθεια: $ 23.35B $ 23.35B $ 23.35B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 8.73B $ 8.73B $ 8.73B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.01M $ 6.01M $ 6.01M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0295 $ 0.0295 $ 0.0295 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 $ 0.000140539347707137 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0002562 $ 0.0002562 $ 0.0002562 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DOP (DOP)

Tokenomics DOP (DOP): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DOP (DOP) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DOP token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DOP token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DOP, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DOP token!

Πώς να Αγοράσετε DOP Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε DOP (DOP) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς DOP, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε DOP στη MEXC τώρα!

DOP (DOP) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DOP βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DOP τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DOP Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DOP; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DOP συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DOP Token τώρα!

