Πληροφορίες Dolan Duck (DOLAN) Look at me, Dolan is the captain now. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.dolanduck.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56 Block Explorer: https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z Αγοράστε DOLAN τώρα!

Dolan Duck (DOLAN) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Dolan Duck (DOLAN), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Συνολική προμήθεια: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 98.24M $ 98.24M $ 98.24M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.9107 $ 0.9107 $ 0.9107 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 $ 0.000054623107644853 Τρέχουσα τιμή: $ 0.06199 $ 0.06199 $ 0.06199 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Dolan Duck (DOLAN)

Tokenomics Dolan Duck (DOLAN): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Dolan Duck (DOLAN) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DOLAN token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DOLAN token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DOLAN, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DOLAN token!

Πώς να Αγοράσετε DOLAN Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Dolan Duck (DOLAN) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς DOLAN, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε DOLAN στη MEXC τώρα!

Dolan Duck (DOLAN) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DOLAN βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DOLAN τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DOLAN Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DOLAN; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DOLAN συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DOLAN Token τώρα!

