Πληροφορίες DogeVerse (DOGEVERSE) Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Επίσημη ιστοσελίδα: https://thedogeverse.com/en Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 Αγοράστε DOGEVERSE τώρα!

DogeVerse (DOGEVERSE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DogeVerse (DOGEVERSE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00000539 $ 0.00000539 $ 0.00000539 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DogeVerse (DOGEVERSE)

Tokenomics DogeVerse (DOGEVERSE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DogeVerse (DOGEVERSE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DOGEVERSE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DOGEVERSE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DOGEVERSE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DOGEVERSE token!

Πώς να Αγοράσετε DOGEVERSE Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε DogeVerse (DOGEVERSE) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς DOGEVERSE, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε DOGEVERSE στη MEXC τώρα!

DogeVerse (DOGEVERSE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DOGEVERSE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DOGEVERSE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DOGEVERSE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DOGEVERSE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DOGEVERSE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DOGEVERSE Token τώρα!

