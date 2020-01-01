DINO (DINO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DINO (DINO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DINO (DINO) Welcome to CODING DINO! $DINO is the first meme token build on ERC50 protocol. No Admins, No Rats, No Rugs. ERC-20 Compatible, Open Source, Fair Mint. Επίσημη ιστοσελίδα: https://erc50.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dinobase.gitbook.io/dino-erc50 Block Explorer: https://basescan.org/address/0x85E90a5430AF45776548ADB82eE4cD9E33B08077 Αγοράστε DINO τώρα!

DINO (DINO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DINO (DINO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 19.55M $ 19.55M $ 19.55M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0069644 $ 0.0069644 $ 0.0069644 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000032333398747547 $ 0.000032333398747547 $ 0.000032333398747547 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0009774 $ 0.0009774 $ 0.0009774 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DINO (DINO)

Tokenomics DINO (DINO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DINO (DINO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DINO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DINO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DINO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DINO token!

Πώς να Αγοράσετε DINO Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε DINO (DINO) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς DINO, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε DINO στη MEXC τώρα!

DINO (DINO) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DINO βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DINO τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DINO Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DINO; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DINO συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DINO Token τώρα!

