KlayDice (DICE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το KlayDice (DICE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

Πληροφορίες KlayDice (DICE) KLAYDICE is not just a P2E Game project. KLAYDICE is a project that connects various virtual worlds such as games, SNS, and Metaverse with one NFT. Επίσημη ιστοσελίδα: https://klaydice.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.klaydice.io/ Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x089ebd525949ee505a48eb14eecba653bc8d1b97?tabId=tokenTransfer Αγοράστε DICE τώρα!

KlayDice (DICE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για KlayDice (DICE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Συνολική προμήθεια: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 441.98M $ 441.98M $ 441.98M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.53M $ 3.53M $ 3.53M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.195 $ 0.195 $ 0.195 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00248291172121693 $ 0.00248291172121693 $ 0.00248291172121693 Τρέχουσα τιμή: $ 0.003534 $ 0.003534 $ 0.003534 Μάθετε περισσότερα για την τιμή KlayDice (DICE)

Tokenomics KlayDice (DICE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του KlayDice (DICE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DICE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DICE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DICE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DICE token!

Πώς να Αγοράσετε DICE Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε KlayDice (DICE) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς DICE, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε DICE στη MEXC τώρα!

KlayDice (DICE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DICE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DICE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DICE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DICE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DICE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DICE Token τώρα!

