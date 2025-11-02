ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Delusional Coin είναι 0.00012379 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DELULU σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DELULU εύκολα στη MEXC τώρα.

Πληροφορίες Τιμής DELULU

Τι είναι το DELULU

Tokenomics DELULU

Προβλέψεις Τιμών DELULU

Ιστορικό DELULU

Οδηγός Αγοράς DELULU

Μετατροπέας νομίσματος DELULU-σε-Fiat

Spot DELULU

Live Τιμή 1 DELULU σε USD

$0.00012375
$0.00012375$0.00012375
+7.06%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:54:39 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00011532
$ 0.00011532$ 0.00011532
Κατώτ. 24H
$ 0.0001846
$ 0.0001846$ 0.0001846
Υψηλ. 24H

$ 0.00011532
$ 0.00011532$ 0.00011532

$ 0.0001846
$ 0.0001846$ 0.0001846

--
----

--
----

-0.42%

+7.06%

-9.67%

-9.67%

Delusional Coin (DELULU) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00012379. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DELULU μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00011532 και ενός υψηλού $ 0.0001846, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DELULU είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DELULU έχει αλλάξει κατά -0.42% την τελευταία ώρα, +7.06% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.67% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Delusional Coin (DELULU) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 52.38K
$ 52.38K$ 52.38K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Delusional Coin είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 52.38K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DELULU είναι --, με συνολική προσφορά --. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι --

Delusional Coin (DELULU) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Delusional Coin για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0000081606+7.06%
30 ημέρες$ +0.00000057+0.46%
60 Ημέρες$ -0.00003201-20.55%
90 Ημέρες$ -0.00037341-75.11%
Delusional Coin Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το DELULU κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0000081606 (+7.06%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Delusional Coin Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.00000057 (+0.46%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Delusional Coin Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το DELULU άλλαξε κατά $ -0.00003201 (-20.55%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Delusional Coin Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00037341 (-75.11%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Delusional Coin (DELULU);

Ελέγξτε τώρα τη Delusional Coin σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Delusional Coin (DELULU)

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

Delusional Coin είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Delusional Coinεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεDELULU τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοDelusional Coin ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Delusional Coin ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Delusional Coin Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Delusional Coin (DELULU) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Delusional Coin (DELULU) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Delusional Coin.

Ελέγξτε την Delusional Coin πρόβλεψη τιμής τώρα!

Delusional Coin (DELULU) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Delusional Coin (DELULU) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DELULU token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Delusional Coin (DELULU)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Delusional Coin? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Delusional Coin στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Delusional Coin, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Delusional Coin

Πόσο αξίζει το Delusional Coin (DELULU) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DELULU στο USD είναι 0.00012379 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DELULU σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DELULU σε USD είναι $ 0.00012379. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Delusional Coin;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DELULU είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DELULU;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DELULU είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DELULU;
Το DELULU πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DELULU;
Το DELULU είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DELULU;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DELULU είναι $ 52.38K USD.
Θα ανέβει το DELULU υψηλότερα φέτος;
Το DELULU μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DELULU πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:54:39 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

1 DELULU = 0.00012379 USD

