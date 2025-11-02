ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Delabs Games είναι 0.0064 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DELABS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DELABS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DELABS

Πληροφορίες Τιμής DELABS

Τι είναι το DELABS

Whitepaper DELABS

Επίσημος Ιστότοπος DELABS

Tokenomics DELABS

Προβλέψεις Τιμών DELABS

Ιστορικό DELABS

Οδηγός Αγοράς DELABS

Μετατροπέας νομίσματος DELABS-σε-Fiat

Spot DELABS

DELABS Futures USDT-M

Delabs Games Λογότ.

Τιμή Delabs Games(DELABS)

Live Τιμή 1 DELABS σε USD

$0.0064
$0.0064
-2.57%1D
USD
Delabs Games (DELABS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:54:31 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.006369
$ 0.006369
Κατώτ. 24H
$ 0.006606
$ 0.006606
Υψηλ. 24H

$ 0.006369
$ 0.006369

$ 0.006606
$ 0.006606

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548

$ 0.006584226307352539
$ 0.006584226307352539

-0.30%

-2.57%

-14.64%

-14.64%

Delabs Games (DELABS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0064. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DELABS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.006369 και ενός υψηλού $ 0.006606, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DELABS είναι $ 0.02049703623689548, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.006584226307352539.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DELABS έχει αλλάξει κατά -0.30% την τελευταία ώρα, -2.57% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.64% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Delabs Games (DELABS) Πληροφορίες αγοράς

No.1434

$ 4.80M
$ 4.80M

$ 55.93K
$ 55.93K

$ 19.20M
$ 19.20M

750.30M
750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000

25.01%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Delabs Games είναι $ 4.80M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 55.93K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DELABS είναι 750.30M, με συνολική προσφορά 3000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 19.20M

Delabs Games (DELABS) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Delabs Games για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.00016882-2.57%
30 ημέρες$ -0.00172-21.19%
60 Ημέρες$ -0.002386-27.16%
90 Ημέρες$ -0.00868-57.56%
Delabs Games Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το DELABS κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.00016882 (-2.57%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Delabs Games Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00172 (-21.19%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Delabs Games Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το DELABS άλλαξε κατά $ -0.002386 (-27.16%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Delabs Games Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00868 (-57.56%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Delabs Games (DELABS);

Ελέγξτε τώρα τη Delabs Games σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Delabs Gamesεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεDELABS τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοDelabs Games ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Delabs Games ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Delabs Games Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Delabs Games (DELABS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Delabs Games (DELABS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Delabs Games.

Ελέγξτε την Delabs Games πρόβλεψη τιμής τώρα!

Delabs Games (DELABS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Delabs Games (DELABS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DELABS token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Delabs Games (DELABS)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Delabs Games? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Delabs Games στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

DELABS σε Τοπικά Νομίσματα

1 Delabs Games(DELABS) σε VND
168.416
1 Delabs Games(DELABS) σε AUD
A$0.009728
1 Delabs Games(DELABS) σε GBP
0.004864
1 Delabs Games(DELABS) σε EUR
0.005504
1 Delabs Games(DELABS) σε USD
$0.0064
1 Delabs Games(DELABS) σε MYR
RM0.026816
1 Delabs Games(DELABS) σε TRY
0.2688
1 Delabs Games(DELABS) σε JPY
¥0.9792
1 Delabs Games(DELABS) σε ARS
ARS$9.182208
1 Delabs Games(DELABS) σε RUB
0.514496
1 Delabs Games(DELABS) σε INR
0.568128
1 Delabs Games(DELABS) σε IDR
Rp106.666624
1 Delabs Games(DELABS) σε PHP
0.375616
1 Delabs Games(DELABS) σε EGP
￡E.0.3008
1 Delabs Games(DELABS) σε BRL
R$0.034368
1 Delabs Games(DELABS) σε CAD
C$0.00896
1 Delabs Games(DELABS) σε BDT
0.779904
1 Delabs Games(DELABS) σε NGN
9.248512
1 Delabs Games(DELABS) σε COP
$24.61536
1 Delabs Games(DELABS) σε ZAR
R.0.111168
1 Delabs Games(DELABS) σε UAH
0.267456
1 Delabs Games(DELABS) σε TZS
T.Sh.15.686272
1 Delabs Games(DELABS) σε VES
Bs1.4144
1 Delabs Games(DELABS) σε CLP
$6.016
1 Delabs Games(DELABS) σε PKR
Rs1.80736
1 Delabs Games(DELABS) σε KZT
3.379072
1 Delabs Games(DELABS) σε THB
฿0.206208
1 Delabs Games(DELABS) σε TWD
NT$0.197056
1 Delabs Games(DELABS) σε AED
د.إ0.023488
1 Delabs Games(DELABS) σε CHF
Fr0.00512
1 Delabs Games(DELABS) σε HKD
HK$0.049728
1 Delabs Games(DELABS) σε AMD
֏2.440832
1 Delabs Games(DELABS) σε MAD
.د.م0.059072
1 Delabs Games(DELABS) σε MXN
$0.118784
1 Delabs Games(DELABS) σε SAR
ريال0.024
1 Delabs Games(DELABS) σε ETB
Br0.983232
1 Delabs Games(DELABS) σε KES
KSh0.824576
1 Delabs Games(DELABS) σε JOD
د.أ0.0045376
1 Delabs Games(DELABS) σε PLN
0.023552
1 Delabs Games(DELABS) σε RON
лв0.028224
1 Delabs Games(DELABS) σε SEK
kr0.060736
1 Delabs Games(DELABS) σε BGN
лв0.010816
1 Delabs Games(DELABS) σε HUF
Ft2.139008
1 Delabs Games(DELABS) σε CZK
0.134976
1 Delabs Games(DELABS) σε KWD
د.ك0.001952
1 Delabs Games(DELABS) σε ILS
0.0208
1 Delabs Games(DELABS) σε BOB
Bs0.044096
1 Delabs Games(DELABS) σε AZN
0.01088
1 Delabs Games(DELABS) σε TJS
SM0.058752
1 Delabs Games(DELABS) σε GEL
0.017344
1 Delabs Games(DELABS) σε AOA
Kz5.866176
1 Delabs Games(DELABS) σε BHD
.د.ب0.0024
1 Delabs Games(DELABS) σε BMD
$0.0064
1 Delabs Games(DELABS) σε DKK
kr0.041408
1 Delabs Games(DELABS) σε HNL
L0.167808
1 Delabs Games(DELABS) σε MUR
0.292736
1 Delabs Games(DELABS) σε NAD
$0.110656
1 Delabs Games(DELABS) σε NOK
kr0.064768
1 Delabs Games(DELABS) σε NZD
$0.011136
1 Delabs Games(DELABS) σε PAB
B/.0.0064
1 Delabs Games(DELABS) σε PGK
K0.02688
1 Delabs Games(DELABS) σε QAR
ر.ق0.023232
1 Delabs Games(DELABS) σε RSD
дин.0.646784
1 Delabs Games(DELABS) σε UZS
soʻm76.190464
1 Delabs Games(DELABS) σε ALL
L0.534336
1 Delabs Games(DELABS) σε ANG
ƒ0.011456
1 Delabs Games(DELABS) σε AWG
ƒ0.011456
1 Delabs Games(DELABS) σε BBD
$0.0128
1 Delabs Games(DELABS) σε BAM
KM0.010752
1 Delabs Games(DELABS) σε BIF
Fr18.7072
1 Delabs Games(DELABS) σε BND
$0.008256
1 Delabs Games(DELABS) σε BSD
$0.0064
1 Delabs Games(DELABS) σε JMD
$1.02432
1 Delabs Games(DELABS) σε KHR
25.6
1 Delabs Games(DELABS) σε KMF
Fr2.7264
1 Delabs Games(DELABS) σε LAK
139.130432
1 Delabs Games(DELABS) σε LKR
රු1.942912
1 Delabs Games(DELABS) σε MDL
L0.108608
1 Delabs Games(DELABS) σε MGA
Ar28.69952
1 Delabs Games(DELABS) σε MOP
P0.051072
1 Delabs Games(DELABS) σε MVR
0.09792
1 Delabs Games(DELABS) σε MWK
MK11.07264
1 Delabs Games(DELABS) σε MZN
MT0.40896
1 Delabs Games(DELABS) σε NPR
रु0.905216
1 Delabs Games(DELABS) σε PYG
45.0688
1 Delabs Games(DELABS) σε RWF
Fr9.2736
1 Delabs Games(DELABS) σε SBD
$0.052672
1 Delabs Games(DELABS) σε SCR
0.093696
1 Delabs Games(DELABS) σε SRD
$0.2464
1 Delabs Games(DELABS) σε SVC
$0.055808
1 Delabs Games(DELABS) σε SZL
L0.110656
1 Delabs Games(DELABS) σε TMT
m0.0224
1 Delabs Games(DELABS) σε TND
د.ت0.0188416
1 Delabs Games(DELABS) σε TTD
$0.0432
1 Delabs Games(DELABS) σε UGX
Sh22.2208
1 Delabs Games(DELABS) σε XAF
Fr3.616
1 Delabs Games(DELABS) σε XCD
$0.01728
1 Delabs Games(DELABS) σε XOF
Fr3.616
1 Delabs Games(DELABS) σε XPF
Fr0.6528
1 Delabs Games(DELABS) σε BWP
P0.085696
1 Delabs Games(DELABS) σε BZD
$0.0128
1 Delabs Games(DELABS) σε CVE
$0.60832
1 Delabs Games(DELABS) σε DJF
Fr1.1328
1 Delabs Games(DELABS) σε DOP
$0.409984
1 Delabs Games(DELABS) σε DZD
د.ج0.831808
1 Delabs Games(DELABS) σε FJD
$0.014656
1 Delabs Games(DELABS) σε GNF
Fr55.168
1 Delabs Games(DELABS) σε GTQ
Q0.048896
1 Delabs Games(DELABS) σε GYD
$1.335232
1 Delabs Games(DELABS) σε ISK
kr0.7936

Delabs Games Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Delabs Games, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Delabs Games
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Delabs Games

Πόσο αξίζει το Delabs Games (DELABS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DELABS στο USD είναι 0.0064 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DELABS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DELABS σε USD είναι $ 0.0064. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Delabs Games;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DELABS είναι $ 4.80M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DELABS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DELABS είναι 750.30M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DELABS;
Το DELABS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.02049703623689548 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DELABS;
Το DELABS είχε τιμή ATL ύψους 0.006584226307352539 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DELABS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DELABS είναι $ 55.93K USD.
Θα ανέβει το DELABS υψηλότερα φέτος;
Το DELABS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DELABS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:54:31 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής DELABS-σε-USD

Ποσό

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.0064 USD

Συναλλαγή DELABS

DELABS/USDT
$0.0064
$0.0064
-2.48%

ΔΗΜ.

$110,449.90

$3,862.02

$0.03144

$184.85

$1.0001

