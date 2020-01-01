DecideAI (DCD) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το DecideAI (DCD), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες DecideAI (DCD) DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce. Επίσημη ιστοσελίδα: https://decideai.xyz/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://decideai.gitbook.io/decideai-whitepaper/ Block Explorer: https://dashboard.internetcomputer.org/sns/x4kx5-ziaaa-aaaaq-aabeq-cai/transactions Αγοράστε DCD τώρα!

DecideAI (DCD) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για DecideAI (DCD), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Συνολική προμήθεια: $ 981.47M $ 981.47M $ 981.47M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 488.68M $ 488.68M $ 488.68M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.56M $ 8.56M $ 8.56M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.11092 $ 0.11092 $ 0.11092 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.004780263065190912 $ 0.004780263065190912 $ 0.004780263065190912 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00856 $ 0.00856 $ 0.00856 Μάθετε περισσότερα για την τιμή DecideAI (DCD)

Tokenomics DecideAI (DCD): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του DecideAI (DCD) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DCD token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DCD token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DCD, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DCD token!

DecideAI (DCD) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DCD βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DCD τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DCD Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DCD; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DCD συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DCD Token τώρα!

