Η σημερινή ζωντανή τιμή DarkStar είναι 0.14567 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DARKSTAR σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DARKSTAR εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το DARKSTAR

Πληροφορίες Τιμής DARKSTAR

Τι είναι το DARKSTAR

Whitepaper DARKSTAR

Επίσημος Ιστότοπος DARKSTAR

Tokenomics DARKSTAR

Προβλέψεις Τιμών DARKSTAR

Ιστορικό DARKSTAR

Οδηγός Αγοράς DARKSTAR

Μετατροπέας νομίσματος DARKSTAR-σε-Fiat

Spot DARKSTAR

DARKSTAR Futures USDT-M

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

DarkStar Λογότ.

Τιμή DarkStar(DARKSTAR)

Live Τιμή 1 DARKSTAR σε USD

$0.14571
-1.68%1D
USD
DarkStar (DARKSTAR) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:53:18 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.14427
Κατώτ. 24H
$ 0.15153
Υψηλ. 24H

$ 0.14427
$ 0.15153
$ 0.161582695041003
$ 0.055093699723331745
-1.21%

-1.68%

-2.48%

-2.48%

DarkStar (DARKSTAR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.14567. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DARKSTAR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.14427 και ενός υψηλού $ 0.15153, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DARKSTAR είναι $ 0.161582695041003, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.055093699723331745.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DARKSTAR έχει αλλάξει κατά -1.21% την τελευταία ώρα, -1.68% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.48% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DarkStar (DARKSTAR) Πληροφορίες αγοράς

No.552

$ 42.73M
$ 66.82K
$ 145.67M
293.33M
1,000,000,000
1,000,000,000
29.33%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DarkStar είναι $ 42.73M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 66.82K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DARKSTAR είναι 293.33M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 145.67M

DarkStar (DARKSTAR) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών DarkStar για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0024898-1.68%
30 ημέρες$ +0.02507+20.78%
60 Ημέρες$ +0.0192+15.18%
90 Ημέρες$ +0.13567+1,356.70%
DarkStar Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το DARKSTAR κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0024898 (-1.68%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

DarkStar Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.02507 (+20.78%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

DarkStar Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το DARKSTAR άλλαξε κατά $ +0.0192 (+15.18%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

DarkStar Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.13567 (+1,356.70%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του DarkStar (DARKSTAR);

Ελέγξτε τώρα τη DarkStar σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι DarkStar (DARKSTAR)

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

DarkStar είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των DarkStarεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεDARKSTAR τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοDarkStar ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας DarkStar ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

DarkStar Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το DarkStar (DARKSTAR) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία DarkStar (DARKSTAR) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το DarkStar.

Ελέγξτε την DarkStar πρόβλεψη τιμής τώρα!

DarkStar (DARKSTAR) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του DarkStar (DARKSTAR) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DARKSTAR token τώρα!

Πώς να αγοράσετε DarkStar (DARKSTAR)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε DarkStar? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα DarkStar στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

DARKSTAR σε Τοπικά Νομίσματα

1 DarkStar(DARKSTAR) σε VND
3,833.30605
1 DarkStar(DARKSTAR) σε AUD
A$0.2214184
1 DarkStar(DARKSTAR) σε GBP
0.1107092
1 DarkStar(DARKSTAR) σε EUR
0.1252762
1 DarkStar(DARKSTAR) σε USD
$0.14567
1 DarkStar(DARKSTAR) σε MYR
RM0.6103573
1 DarkStar(DARKSTAR) σε TRY
6.11814
1 DarkStar(DARKSTAR) σε JPY
¥22.28751
1 DarkStar(DARKSTAR) σε ARS
ARS$208.9956624
1 DarkStar(DARKSTAR) σε RUB
11.7104113
1 DarkStar(DARKSTAR) σε INR
12.9311259
1 DarkStar(DARKSTAR) σε IDR
Rp2,427.8323622
1 DarkStar(DARKSTAR) σε PHP
8.5493723
1 DarkStar(DARKSTAR) σε EGP
￡E.6.84649
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BRL
R$0.7822479
1 DarkStar(DARKSTAR) σε CAD
C$0.203938
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BDT
17.7513462
1 DarkStar(DARKSTAR) σε NGN
210.5048036
1 DarkStar(DARKSTAR) σε COP
$560.2686705
1 DarkStar(DARKSTAR) σε ZAR
R.2.5302879
1 DarkStar(DARKSTAR) σε UAH
6.0875493
1 DarkStar(DARKSTAR) σε TZS
T.Sh.357.0342566
1 DarkStar(DARKSTAR) σε VES
Bs32.19307
1 DarkStar(DARKSTAR) σε CLP
$136.9298
1 DarkStar(DARKSTAR) σε PKR
Rs41.137208
1 DarkStar(DARKSTAR) σε KZT
76.9108466
1 DarkStar(DARKSTAR) σε THB
฿4.6934874
1 DarkStar(DARKSTAR) σε TWD
NT$4.4851793
1 DarkStar(DARKSTAR) σε AED
د.إ0.5346089
1 DarkStar(DARKSTAR) σε CHF
Fr0.116536
1 DarkStar(DARKSTAR) σε HKD
HK$1.1318559
1 DarkStar(DARKSTAR) σε AMD
֏55.5556246
1 DarkStar(DARKSTAR) σε MAD
.د.م1.3445341
1 DarkStar(DARKSTAR) σε MXN
$2.7036352
1 DarkStar(DARKSTAR) σε SAR
ريال0.5462625
1 DarkStar(DARKSTAR) σε ETB
Br22.3792821
1 DarkStar(DARKSTAR) σε KES
KSh18.7681228
1 DarkStar(DARKSTAR) σε JOD
د.أ0.10328003
1 DarkStar(DARKSTAR) σε PLN
0.5360656
1 DarkStar(DARKSTAR) σε RON
лв0.6424047
1 DarkStar(DARKSTAR) σε SEK
kr1.3824083
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BGN
лв0.2461823
1 DarkStar(DARKSTAR) σε HUF
Ft48.6858274
1 DarkStar(DARKSTAR) σε CZK
3.0721803
1 DarkStar(DARKSTAR) σε KWD
د.ك0.04442935
1 DarkStar(DARKSTAR) σε ILS
0.4734275
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BOB
Bs1.0036663
1 DarkStar(DARKSTAR) σε AZN
0.247639
1 DarkStar(DARKSTAR) σε TJS
SM1.3372506
1 DarkStar(DARKSTAR) σε GEL
0.3947657
1 DarkStar(DARKSTAR) σε AOA
Kz133.5196653
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BHD
.د.ب0.05462625
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BMD
$0.14567
1 DarkStar(DARKSTAR) σε DKK
kr0.9424849
1 DarkStar(DARKSTAR) σε HNL
L3.8194674
1 DarkStar(DARKSTAR) σε MUR
6.6629458
1 DarkStar(DARKSTAR) σε NAD
$2.5186343
1 DarkStar(DARKSTAR) σε NOK
kr1.4741804
1 DarkStar(DARKSTAR) σε NZD
$0.2534658
1 DarkStar(DARKSTAR) σε PAB
B/.0.14567
1 DarkStar(DARKSTAR) σε PGK
K0.611814
1 DarkStar(DARKSTAR) σε QAR
ر.ق0.5287821
1 DarkStar(DARKSTAR) σε RSD
дин.14.7214102
1 DarkStar(DARKSTAR) σε UZS
soʻm1,734.1663892
1 DarkStar(DARKSTAR) σε ALL
L12.1619883
1 DarkStar(DARKSTAR) σε ANG
ƒ0.2607493
1 DarkStar(DARKSTAR) σε AWG
ƒ0.2607493
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BBD
$0.29134
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BAM
KM0.2447256
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BIF
Fr425.79341
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BND
$0.1879143
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BSD
$0.14567
1 DarkStar(DARKSTAR) σε JMD
$23.3144835
1 DarkStar(DARKSTAR) σε KHR
582.68
1 DarkStar(DARKSTAR) σε KMF
Fr62.05542
1 DarkStar(DARKSTAR) σε LAK
3,166.7390671
1 DarkStar(DARKSTAR) σε LKR
රු44.2224986
1 DarkStar(DARKSTAR) σε MDL
L2.4720199
1 DarkStar(DARKSTAR) σε MGA
Ar653.227981
1 DarkStar(DARKSTAR) σε MOP
P1.1624466
1 DarkStar(DARKSTAR) σε MVR
2.228751
1 DarkStar(DARKSTAR) σε MWK
MK252.023667
1 DarkStar(DARKSTAR) σε MZN
MT9.308313
1 DarkStar(DARKSTAR) σε NPR
रु20.6035648
1 DarkStar(DARKSTAR) σε PYG
1,025.80814
1 DarkStar(DARKSTAR) σε RWF
Fr211.07583
1 DarkStar(DARKSTAR) σε SBD
$1.1988641
1 DarkStar(DARKSTAR) σε SCR
2.1326088
1 DarkStar(DARKSTAR) σε SRD
$5.608295
1 DarkStar(DARKSTAR) σε SVC
$1.2702424
1 DarkStar(DARKSTAR) σε SZL
L2.5186343
1 DarkStar(DARKSTAR) σε TMT
m0.509845
1 DarkStar(DARKSTAR) σε TND
د.ت0.42885248
1 DarkStar(DARKSTAR) σε TTD
$0.9832725
1 DarkStar(DARKSTAR) σε UGX
Sh505.76624
1 DarkStar(DARKSTAR) σε XAF
Fr82.30355
1 DarkStar(DARKSTAR) σε XCD
$0.393309
1 DarkStar(DARKSTAR) σε XOF
Fr82.30355
1 DarkStar(DARKSTAR) σε XPF
Fr14.85834
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BWP
P1.9505213
1 DarkStar(DARKSTAR) σε BZD
$0.29134
1 DarkStar(DARKSTAR) σε CVE
$13.8459335
1 DarkStar(DARKSTAR) σε DJF
Fr25.78359
1 DarkStar(DARKSTAR) σε DOP
$9.3316202
1 DarkStar(DARKSTAR) σε DZD
د.ج18.9327299
1 DarkStar(DARKSTAR) σε FJD
$0.3335843
1 DarkStar(DARKSTAR) σε GNF
Fr1,255.6754
1 DarkStar(DARKSTAR) σε GTQ
Q1.1129188
1 DarkStar(DARKSTAR) σε GYD
$30.3911321
1 DarkStar(DARKSTAR) σε ISK
kr18.06308

DarkStar Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του DarkStar, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος DarkStar
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με DarkStar

Πόσο αξίζει το DarkStar (DARKSTAR) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DARKSTAR στο USD είναι 0.14567 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DARKSTAR σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DARKSTAR σε USD είναι $ 0.14567. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του DarkStar;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DARKSTAR είναι $ 42.73M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DARKSTAR;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DARKSTAR είναι 293.33M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DARKSTAR;
Το DARKSTAR πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.161582695041003 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DARKSTAR;
Το DARKSTAR είχε τιμή ATL ύψους 0.055093699723331745 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DARKSTAR;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DARKSTAR είναι $ 66.82K USD.
Θα ανέβει το DARKSTAR υψηλότερα φέτος;
Το DARKSTAR μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DARKSTAR πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:53:18 (UTC+8)

DarkStar (DARKSTAR) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής DARKSTAR-σε-USD

Ποσό

DARKSTAR
DARKSTAR
USD
USD

1 DARKSTAR = 0.14567 USD

Συναλλαγή DARKSTAR

DARKSTAR/USDT
$0.14571
-1.72%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

