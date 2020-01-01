dAppstore (DAPPX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το dAppstore (DAPPX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες dAppstore (DAPPX) DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market. Επίσημη ιστοσελίδα: https://dappstore.me Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://dappstore.me/pdf/dAppstore_whitepaper_Eng.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x00d8318e44780edeefcf3020a5448f636788883c Αγοράστε DAPPX τώρα!

dAppstore (DAPPX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για dAppstore (DAPPX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 17.97K $ 17.97K $ 17.97K Συνολική προμήθεια: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 774.51M $ 774.51M $ 774.51M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 34.80K $ 34.80K $ 34.80K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.030222 $ 0.030222 $ 0.030222 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000020003446358028 $ 0.000020003446358028 $ 0.000020003446358028 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000232 $ 0.0000232 $ 0.0000232 Μάθετε περισσότερα για την τιμή dAppstore (DAPPX)

Tokenomics dAppstore (DAPPX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του dAppstore (DAPPX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DAPPX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DAPPX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DAPPX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DAPPX token!

Πώς να Αγοράσετε DAPPX Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε dAppstore (DAPPX) στο χαρτοφυλάκιό σας;

dAppstore (DAPPX) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DAPPX βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DAPPX τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DAPPX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DAPPX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DAPPX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DAPPX Token τώρα!

