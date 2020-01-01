Daolity (DAOLITY) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Daolity (DAOLITY), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Daolity (DAOLITY) Daolity makes it easy to build, test, deploy Web3 Apps and features your business needs alongside your team; in minutes — with clicks, no codes. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.daolity.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.daolity.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6123c1BeE174Cbf500AB6C02CEE47Ec348FE871F Αγοράστε DAOLITY τώρα!

Daolity (DAOLITY) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Daolity (DAOLITY), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: -- Συνολική προμήθεια: $ 100.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: -- FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 8.70M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.007554 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: -- Τρέχουσα τιμή: $ 0.000087 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Daolity (DAOLITY)

Tokenomics Daolity (DAOLITY): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Daolity (DAOLITY) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός DAOLITY token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα DAOLITY token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του DAOLITY, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του DAOLITY token!

Πώς να Αγοράσετε DAOLITY Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Daolity (DAOLITY) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς DAOLITY, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε DAOLITY στη MEXC τώρα!

Daolity (DAOLITY) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών DAOLITY βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών DAOLITY τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής DAOLITY Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το DAOLITY; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του DAOLITY συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του DAOLITY Token τώρα!

