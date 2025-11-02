ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή DANGNN DAYA COIN είναι 0.00003693 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο DANGNN σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής DANGNN εύκολα στη MEXC τώρα.

DANGNN DAYA COIN Λογότ.

Τιμή DANGNN DAYA COIN(DANGNN)

Live Τιμή 1 DANGNN σε USD

$0.00003693
-0.16%1D
USD
DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:52:57 (UTC+8)

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00003686
Κατώτ. 24H
$ 0.00003705
Υψηλ. 24H

$ 0.00003686
$ 0.00003705
--
--
-0.09%

-0.16%

-0.17%

-0.17%

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00003693. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές DANGNN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00003686 και ενός υψηλού $ 0.00003705, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του DANGNN είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το DANGNN έχει αλλάξει κατά -0.09% την τελευταία ώρα, -0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Πληροφορίες αγοράς

$ 0.00
$ 52.72K
$ 369.30K
0.00
10,000,000,000
10,000,000,000
0.00%

DGC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του DANGNN DAYA COIN είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 52.72K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του DANGNN είναι 0.00, με συνολική προσφορά 10000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 369.30K

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών DANGNN DAYA COIN για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0000000592-0.16%
30 ημέρες$ -0.00000388-9.51%
60 Ημέρες$ -0.00001408-27.61%
90 Ημέρες$ +0.00001223+49.51%
DANGNN DAYA COIN Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το DANGNN κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0000000592 (-0.16%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

DANGNN DAYA COIN Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.00000388 (-9.51%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

DANGNN DAYA COIN Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το DANGNN άλλαξε κατά $ -0.00001408 (-27.61%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

DANGNN DAYA COIN Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.00001223 (+49.51%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του DANGNN DAYA COIN (DANGNN);

Ελέγξτε τώρα τη DANGNN DAYA COIN σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

DGC Coin is Hybrid POW A+ Blockchain platfrom services to activated Dapp, Smartcontract, Voting & Payment System. DGC Coin which will support coin mining while maintaining the form of the private blockchain until the halving period of the DGC Coin.

DANGNN DAYA COIN είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των DANGNN DAYA COINεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεDANGNN τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοDANGNN DAYA COIN ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας DANGNN DAYA COIN ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

DANGNN DAYA COIN Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το DANGNN DAYA COIN (DANGNN) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία DANGNN DAYA COIN (DANGNN) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το DANGNN DAYA COIN.

Ελέγξτε την DANGNN DAYA COIN πρόβλεψη τιμής τώρα!

DANGNN DAYA COIN (DANGNN) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του DANGNN DAYA COIN (DANGNN) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του DANGNN token τώρα!

Πώς να αγοράσετε DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε DANGNN DAYA COIN? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα DANGNN DAYA COIN στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

DANGNN σε Τοπικά Νομίσματα

1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε VND
0.97181295
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε AUD
A$0.0000561336
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε GBP
0.0000280668
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε EUR
0.0000317598
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε USD
$0.00003693
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε MYR
RM0.0001547367
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε TRY
0.00155106
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε JPY
¥0.00565029
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε ARS
ARS$0.0529842096
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε RUB
0.0029688027
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε INR
0.0032782761
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε IDR
Rp0.6154997538
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε PHP
0.0021674217
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε EGP
￡E.0.00173571
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BRL
R$0.0001983141
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε CAD
C$0.000051702
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BDT
0.0045002898
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε NGN
0.0533668044
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε COP
$0.1420383195
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε ZAR
R.0.0006414741
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε UAH
0.0015433047
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε TZS
T.Sh.0.0905146914
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε VES
Bs0.00816153
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε CLP
$0.0347142
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε PKR
Rs0.010429032
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε KZT
0.0194983014
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε THB
฿0.0011898846
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε TWD
NT$0.0011370747
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε AED
د.إ0.0001355331
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε CHF
Fr0.000029544
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε HKD
HK$0.0002869461
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε AMD
֏0.0140843634
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε MAD
.د.م0.0003408639
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε MXN
$0.0006854208
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε SAR
ريال0.0001384875
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε ETB
Br0.0056735559
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε KES
KSh0.0047580612
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε JOD
د.أ0.00002618337
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε PLN
0.0001359024
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε RON
лв0.0001628613
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε SEK
kr0.0003504657
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BGN
лв0.0000624117
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε HUF
Ft0.0123427446
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε CZK
0.0007788537
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε KWD
د.ك0.00001126365
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε ILS
0.0001200225
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BOB
Bs0.0002544477
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε AZN
0.000062781
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε TJS
SM0.0003390174
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε GEL
0.0001000803
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε AOA
Kz0.0338496687
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BHD
.د.ب0.00001384875
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BMD
$0.00003693
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε DKK
kr0.0002389371
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε HNL
L0.0009683046
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε MUR
0.0016891782
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε NAD
$0.0006385197
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε NOK
kr0.0003737316
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε NZD
$0.0000642582
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε PAB
B/.0.00003693
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε PGK
K0.000155106
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε QAR
ر.ق0.0001340559
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε RSD
дин.0.0037321458
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε UZS
soʻm0.4396427868
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε ALL
L0.0030832857
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε ANG
ƒ0.0000661047
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε AWG
ƒ0.0000661047
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BBD
$0.00007386
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BAM
KM0.0000620424
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BIF
Fr0.10794639
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BND
$0.0000476397
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BSD
$0.00003693
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε JMD
$0.0059106465
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε KHR
0.14772
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε KMF
Fr0.01573218
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε LAK
0.8028260709
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε LKR
රු0.0112112094
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε MDL
L0.0006267021
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε MGA
Ar0.165605199
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε MOP
P0.0002947014
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε MVR
0.000565029
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε MWK
MK0.063892593
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε MZN
MT0.002359827
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε NPR
रु0.0052233792
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε PYG
0.26006106
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε RWF
Fr0.05351157
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε SBD
$0.0003039339
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε SCR
0.0005406552
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε SRD
$0.001421805
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε SVC
$0.0003220296
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε SZL
L0.0006385197
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε TMT
m0.000129255
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε TND
د.ت0.00010872192
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε TTD
$0.0002492775
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε UGX
Sh0.12822096
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε XAF
Fr0.02086545
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε XCD
$0.000099711
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε XOF
Fr0.02086545
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε XPF
Fr0.00376686
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BWP
P0.0004944927
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε BZD
$0.00007386
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε CVE
$0.0035101965
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε DJF
Fr0.00653661
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε DOP
$0.0023657358
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε DZD
د.ج0.0047997921
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε FJD
$0.0000845697
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε GNF
Fr0.3183366
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε GTQ
Q0.0002821452
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε GYD
$0.0077047059
1 DANGNN DAYA COIN(DANGNN) σε ISK
kr0.00457932

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με DANGNN DAYA COIN

Πόσο αξίζει το DANGNN DAYA COIN (DANGNN) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή DANGNN στο USD είναι 0.00003693 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή DANGNN σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του DANGNN σε USD είναι $ 0.00003693. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του DANGNN DAYA COIN;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το DANGNN είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DANGNN;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του DANGNN είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του DANGNN;
Το DANGNN πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του DANGNN;
Το DANGNN είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του DANGNN;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το DANGNN είναι $ 52.72K USD.
Θα ανέβει το DANGNN υψηλότερα φέτος;
Το DANGNN μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την DANGNN πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:52:57 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

