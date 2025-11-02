ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Cycle Network είναι 0.02529 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CYC σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CYC εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Cycle Network(CYC)

$0.02531
+0.43%1D
Cycle Network (CYC) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Cycle Network (CYC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.02508
Κατώτ. 24H
$ 0.02558
Υψηλ. 24H

+0.43%

Cycle Network (CYC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.02529. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CYC μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02508 και ενός υψηλού $ 0.02558, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CYC είναι $ 0.1190066848445152, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.025089923133806785.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CYC έχει αλλάξει κατά -0.44% την τελευταία ώρα, +0.43% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.88% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Cycle Network (CYC) Πληροφορίες αγοράς

$ 3.89M
$ 30.71K
$ 25.29M
153.70M
1,000,000,000
1,000,000,000
BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Cycle Network είναι $ 3.89M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 30.71K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CYC είναι 153.70M, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 25.29M

Cycle Network (CYC) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Cycle Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0001084+0.43%
30 ημέρες$ -0.02241-46.99%
60 Ημέρες$ -0.05872-69.90%
90 Ημέρες$ +0.00529+26.45%
Cycle Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το CYC κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.0001084 (+0.43%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Cycle Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.02241 (-46.99%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Cycle Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το CYC άλλαξε κατά $ -0.05872 (-69.90%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Cycle Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.00529 (+26.45%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Cycle Network (CYC);

Ελέγξτε τώρα τη Cycle Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Cycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Cycle Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCYC τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCycle Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Cycle Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Cycle Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Cycle Network

Πόσο αξίζει το Cycle Network (CYC) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CYC στο USD είναι 0.02529 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CYC σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CYC σε USD είναι $ 0.02529. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Cycle Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CYC είναι $ 3.89M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CYC;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CYC είναι 153.70M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CYC;
Το CYC πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.1190066848445152 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CYC;
Το CYC είχε τιμή ATL ύψους 0.025089923133806785 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CYC;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CYC είναι $ 30.71K USD.
Θα ανέβει το CYC υψηλότερα φέτος;
Το CYC μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CYC πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
