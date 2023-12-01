Coinweb (CWEB) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Coinweb (CWEB), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Coinweb (CWEB) Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.coinweb.io Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.coinweb.io/ Αγοράστε CWEB τώρα!

Coinweb (CWEB) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Coinweb (CWEB), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 7.82M $ 7.82M $ 7.82M Συνολική προμήθεια: $ 7.60B $ 7.60B $ 7.60B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.39B $ 2.39B $ 2.39B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 24.83M $ 24.83M $ 24.83M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.25647 $ 0.25647 $ 0.25647 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 Τρέχουσα τιμή: $ 0.003266 $ 0.003266 $ 0.003266 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Coinweb (CWEB)

Tokenomics Coinweb (CWEB): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Coinweb (CWEB) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CWEB token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CWEB token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CWEB, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CWEB token!

Coinweb (CWEB) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών CWEB βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών CWEB τώρα!

