Πληροφορίες Crypto Allstars (CSTARS) Crypto Allstars introduces the Meme Vault, uniting all meme coins in a single staking platform with high rewards. The innovative Meme Index offers a simplified, inclusive approach, allowing users to stake various meme coins while benefiting from unified growth. After a successful presale, the $STARS token is set to lead a new wave of innovation in the meme coin ecosystem. Join the movement and experience the future of meme coin unification! Επίσημη ιστοσελίδα: https://cryptoallstars.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://cryptoallstars.io/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x04f121600c8c47a754636fc9d75661a9525e05d5 Αγοράστε CSTARS τώρα!

Crypto Allstars (CSTARS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Crypto Allstars (CSTARS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Συνολική προμήθεια: $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 42.07B $ 42.07B $ 42.07B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.35M $ 1.35M $ 1.35M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.000595 $ 0.000595 $ 0.000595 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000027847625311152 $ 0.000027847625311152 $ 0.000027847625311152 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00003209 $ 0.00003209 $ 0.00003209 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Crypto Allstars (CSTARS)

Tokenomics Crypto Allstars (CSTARS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Crypto Allstars (CSTARS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CSTARS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CSTARS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CSTARS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CSTARS token!

Πώς να Αγοράσετε CSTARS Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Crypto Allstars (CSTARS) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς CSTARS, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε CSTARS στη MEXC τώρα!

Crypto Allstars (CSTARS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών CSTARS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών CSTARS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής CSTARS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το CSTARS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του CSTARS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του CSTARS Token τώρα!

