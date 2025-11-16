Εξερευνήστε τα tokenomics Cryvantis (CRYVANTIS) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token CRYVANTIS, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Cryvantis (CRYVANTIS) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token CRYVANTIS, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!