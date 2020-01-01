Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Crown by Third Time (CROWN2), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Crown by Third Time (CROWN2) CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. Επίσημη ιστοσελίδα: https://thirdtimegames.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Αγοράστε CROWN2 τώρα!

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Crown by Third Time (CROWN2), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 29.37M $ 29.37M $ 29.37M Συνολική προμήθεια: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 218.88M $ 218.88M $ 218.88M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 33.55M $ 33.55M $ 33.55M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 Τρέχουσα τιμή: $ 0.1342 $ 0.1342 $ 0.1342 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Crown by Third Time (CROWN2)

Tokenomics Crown by Third Time (CROWN2): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Crown by Third Time (CROWN2) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CROWN2 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CROWN2 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CROWN2, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CROWN2 token!

