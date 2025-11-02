ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Credia Layer είναι 0.05495 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CRED σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CRED εύκολα στη MEXC τώρα.

Credia Layer Λογότ.

Τιμή Credia Layer(CRED)

Live Τιμή 1 CRED σε USD

$0.05495
$0.05495$0.05495
+174.75%1D
USD
Credia Layer (CRED) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:51:35 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.02
$ 0.02$ 0.02
Κατώτ. 24H
$ 0.085
$ 0.085$ 0.085
Υψηλ. 24H

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

$ 0.085
$ 0.085$ 0.085

$ 0.1034983633742532
$ 0.1034983633742532$ 0.1034983633742532

$ 0.020007636566907613
$ 0.020007636566907613$ 0.020007636566907613

-1.39%

+174.75%

+174.75%

+174.75%

Credia Layer (CRED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.05495. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.02 και ενός υψηλού $ 0.085, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRED είναι $ 0.1034983633742532, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.020007636566907613.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRED έχει αλλάξει κατά -1.39% την τελευταία ώρα, +174.75% τις τελευταίες 24 ώρες και +174.75% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Credia Layer (CRED) Πληροφορίες αγοράς

No.3679

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 136.20K
$ 136.20K$ 136.20K

$ 54.95M
$ 54.95M$ 54.95M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Credia Layer είναι $ 0.00, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 136.20K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRED είναι 0.00, με συνολική προσφορά 1000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 54.95M

Credia Layer (CRED) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Credia Layer για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.03495+174.75%
30 ημέρες$ +0.03495+174.75%
60 Ημέρες$ +0.03495+174.75%
90 Ημέρες$ +0.03495+174.75%
Credia Layer Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το CRED κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.03495 (+174.75%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Credia Layer Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.03495 (+174.75%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Credia Layer Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το CRED άλλαξε κατά $ +0.03495 (+174.75%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Credia Layer Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.03495 (+174.75%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Credia Layer (CRED);

Ελέγξτε τώρα τη Credia Layer σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCRED τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCredia Layer ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Credia Layer ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Credia Layer Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Credia Layer (CRED) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Credia Layer (CRED) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Credia Layer.

Ελέγξτε την Credia Layer πρόβλεψη τιμής τώρα!

Credia Layer (CRED) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Credia Layer (CRED) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CRED token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Credia Layer (CRED)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Credia Layer? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Credia Layer στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Credia Layer Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Credia Layer, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Credia Layer
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Credia Layer

Πόσο αξίζει το Credia Layer (CRED) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CRED στο USD είναι 0.05495 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CRED σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CRED σε USD είναι $ 0.05495. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Credia Layer;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CRED είναι $ 0.00 USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRED;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRED είναι 0.00 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CRED;
Το CRED πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.1034983633742532 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CRED;
Το CRED είχε τιμή ATL ύψους 0.020007636566907613 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CRED;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CRED είναι $ 136.20K USD.
Θα ανέβει το CRED υψηλότερα φέτος;
Το CRED μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CRED πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:51:35 (UTC+8)

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

