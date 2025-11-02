ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Circle xStock είναι 127.34 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CRCLX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CRCLX εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Circle xStock(CRCLX)

Live Τιμή 1 CRCLX σε USD

$127
-0.73%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:51:20 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 127
Κατώτ. 24H
$ 130.6
Υψηλ. 24H

$ 127
$ 130.6
$ 258.3037707311062
$ 108.7001141157051
-0.54%

-0.73%

-9.79%

-9.79%

Circle xStock (CRCLX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 127.34. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRCLX μεταξύ ενός χαμηλού $ 127 και ενός υψηλού $ 130.6, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRCLX είναι $ 258.3037707311062, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 108.7001141157051.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRCLX έχει αλλάξει κατά -0.54% την τελευταία ώρα, -0.73% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.79% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Circle xStock (CRCLX) Πληροφορίες αγοράς

No.1133

$ 10.14M
$ 58.20K
$ 10.14M
79.60K
79,598.43364772
SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Circle xStock είναι $ 10.14M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 58.20K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRCLX είναι 79.60K, με συνολική προσφορά 79598.43364772. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 10.14M

Circle xStock (CRCLX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Circle xStock για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.9339-0.73%
30 ημέρες$ -22.36-14.94%
60 Ημέρες$ +4.88+3.98%
90 Ημέρες$ -43.78-25.59%
Circle xStock Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το CRCLX κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.9339 (-0.73%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Circle xStock Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -22.36 (-14.94%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Circle xStock Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το CRCLX άλλαξε κατά $ +4.88 (+3.98%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Circle xStock Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -43.78 (-25.59%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Circle xStock (CRCLX);

Ελέγξτε τώρα τη Circle xStock σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Circle xStockεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCRCLX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCircle xStock ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Circle xStock ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Circle xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Circle xStock (CRCLX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Circle xStock (CRCLX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Circle xStock.

Ελέγξτε την Circle xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

Circle xStock (CRCLX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Circle xStock (CRCLX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CRCLX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Circle xStock (CRCLX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Circle xStock? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Circle xStock στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

CRCLX σε Τοπικά Νομίσματα

1 Circle xStock(CRCLX) σε VND
3,350,952.1
1 Circle xStock(CRCLX) σε AUD
A$193.5568
1 Circle xStock(CRCLX) σε GBP
96.7784
1 Circle xStock(CRCLX) σε EUR
109.5124
1 Circle xStock(CRCLX) σε USD
$127.34
1 Circle xStock(CRCLX) σε MYR
RM533.5546
1 Circle xStock(CRCLX) σε TRY
5,348.28
1 Circle xStock(CRCLX) σε JPY
¥19,483.02
1 Circle xStock(CRCLX) σε ARS
ARS$182,697.2448
1 Circle xStock(CRCLX) σε RUB
10,236.8626
1 Circle xStock(CRCLX) σε INR
11,303.9718
1 Circle xStock(CRCLX) σε IDR
Rp2,122,332.4844
1 Circle xStock(CRCLX) σε PHP
7,473.5846
1 Circle xStock(CRCLX) σε EGP
￡E.5,984.98
1 Circle xStock(CRCLX) σε BRL
R$683.8158
1 Circle xStock(CRCLX) σε CAD
C$178.276
1 Circle xStock(CRCLX) σε BDT
15,517.6524
1 Circle xStock(CRCLX) σε NGN
184,016.4872
1 Circle xStock(CRCLX) σε COP
$489,768.741
1 Circle xStock(CRCLX) σε ZAR
R.2,211.8958
1 Circle xStock(CRCLX) σε UAH
5,321.5386
1 Circle xStock(CRCLX) σε TZS
T.Sh.312,107.7932
1 Circle xStock(CRCLX) σε VES
Bs28,142.14
1 Circle xStock(CRCLX) σε CLP
$119,699.6
1 Circle xStock(CRCLX) σε PKR
Rs35,960.816
1 Circle xStock(CRCLX) σε KZT
67,232.9732
1 Circle xStock(CRCLX) σε THB
฿4,102.8948
1 Circle xStock(CRCLX) σε TWD
NT$3,920.7986
1 Circle xStock(CRCLX) σε AED
د.إ467.3378
1 Circle xStock(CRCLX) σε CHF
Fr101.872
1 Circle xStock(CRCLX) σε HKD
HK$989.4318
1 Circle xStock(CRCLX) σε AMD
֏48,564.9292
1 Circle xStock(CRCLX) σε MAD
.د.م1,175.3482
1 Circle xStock(CRCLX) σε MXN
$2,363.4304
1 Circle xStock(CRCLX) σε SAR
ريال477.525
1 Circle xStock(CRCLX) σε ETB
Br19,563.2442
1 Circle xStock(CRCLX) σε KES
KSh16,406.4856
1 Circle xStock(CRCLX) σε JOD
د.أ90.28406
1 Circle xStock(CRCLX) σε PLN
468.6112
1 Circle xStock(CRCLX) σε RON
лв561.5694
1 Circle xStock(CRCLX) σε SEK
kr1,208.4566
1 Circle xStock(CRCLX) σε BGN
лв215.2046
1 Circle xStock(CRCLX) σε HUF
Ft42,559.5748
1 Circle xStock(CRCLX) σε CZK
2,685.6006
1 Circle xStock(CRCLX) σε KWD
د.ك38.8387
1 Circle xStock(CRCLX) σε ILS
413.855
1 Circle xStock(CRCLX) σε BOB
Bs877.3726
1 Circle xStock(CRCLX) σε AZN
216.478
1 Circle xStock(CRCLX) σε TJS
SM1,168.9812
1 Circle xStock(CRCLX) σε GEL
345.0914
1 Circle xStock(CRCLX) σε AOA
Kz116,718.5706
1 Circle xStock(CRCLX) σε BHD
.د.ب47.7525
1 Circle xStock(CRCLX) σε BMD
$127.34
1 Circle xStock(CRCLX) σε DKK
kr823.8898
1 Circle xStock(CRCLX) σε HNL
L3,338.8548
1 Circle xStock(CRCLX) σε MUR
5,824.5316
1 Circle xStock(CRCLX) σε NAD
$2,201.7086
1 Circle xStock(CRCLX) σε NOK
kr1,288.6808
1 Circle xStock(CRCLX) σε NZD
$221.5716
1 Circle xStock(CRCLX) σε PAB
B/.127.34
1 Circle xStock(CRCLX) σε PGK
K534.828
1 Circle xStock(CRCLX) σε QAR
ر.ق462.2442
1 Circle xStock(CRCLX) σε RSD
дин.12,868.9804
1 Circle xStock(CRCLX) σε UZS
soʻm1,515,952.1384
1 Circle xStock(CRCLX) σε ALL
L10,631.6166
1 Circle xStock(CRCLX) σε ANG
ƒ227.9386
1 Circle xStock(CRCLX) σε AWG
ƒ227.9386
1 Circle xStock(CRCLX) σε BBD
$254.68
1 Circle xStock(CRCLX) σε BAM
KM213.9312
1 Circle xStock(CRCLX) σε BIF
Fr372,214.82
1 Circle xStock(CRCLX) σε BND
$164.2686
1 Circle xStock(CRCLX) σε BSD
$127.34
1 Circle xStock(CRCLX) σε JMD
$20,380.767
1 Circle xStock(CRCLX) σε KHR
509,360
1 Circle xStock(CRCLX) σε KMF
Fr54,246.84
1 Circle xStock(CRCLX) σε LAK
2,768,260.8142
1 Circle xStock(CRCLX) σε LKR
රු38,657.8772
1 Circle xStock(CRCLX) σε MDL
L2,160.9598
1 Circle xStock(CRCLX) σε MGA
Ar571,030.762
1 Circle xStock(CRCLX) σε MOP
P1,016.1732
1 Circle xStock(CRCLX) σε MVR
1,948.302
1 Circle xStock(CRCLX) σε MWK
MK220,310.934
1 Circle xStock(CRCLX) σε MZN
MT8,137.026
1 Circle xStock(CRCLX) σε NPR
रु18,010.9696
1 Circle xStock(CRCLX) σε PYG
896,728.28
1 Circle xStock(CRCLX) σε RWF
Fr184,515.66
1 Circle xStock(CRCLX) σε SBD
$1,048.0082
1 Circle xStock(CRCLX) σε SCR
1,864.2576
1 Circle xStock(CRCLX) σε SRD
$4,902.59
1 Circle xStock(CRCLX) σε SVC
$1,110.4048
1 Circle xStock(CRCLX) σε SZL
L2,201.7086
1 Circle xStock(CRCLX) σε TMT
m445.69
1 Circle xStock(CRCLX) σε TND
د.ت374.88896
1 Circle xStock(CRCLX) σε TTD
$859.545
1 Circle xStock(CRCLX) σε UGX
Sh442,124.48
1 Circle xStock(CRCLX) σε XAF
Fr71,947.1
1 Circle xStock(CRCLX) σε XCD
$343.818
1 Circle xStock(CRCLX) σε XOF
Fr71,947.1
1 Circle xStock(CRCLX) σε XPF
Fr12,988.68
1 Circle xStock(CRCLX) σε BWP
P1,705.0826
1 Circle xStock(CRCLX) σε BZD
$254.68
1 Circle xStock(CRCLX) σε CVE
$12,103.667
1 Circle xStock(CRCLX) σε DJF
Fr22,539.18
1 Circle xStock(CRCLX) σε DOP
$8,157.4004
1 Circle xStock(CRCLX) σε DZD
د.ج16,550.3798
1 Circle xStock(CRCLX) σε FJD
$291.6086
1 Circle xStock(CRCLX) σε GNF
Fr1,097,670.8
1 Circle xStock(CRCLX) σε GTQ
Q972.8776
1 Circle xStock(CRCLX) σε GYD
$26,566.9442
1 Circle xStock(CRCLX) σε ISK
kr15,790.16

Circle xStock Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Circle xStock, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Circle xStock
Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Circle xStock

Πόσο αξίζει το Circle xStock (CRCLX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CRCLX στο USD είναι 127.34 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CRCLX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CRCLX σε USD είναι $ 127.34. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Circle xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CRCLX είναι $ 10.14M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRCLX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRCLX είναι 79.60K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CRCLX;
Το CRCLX πέτυχε τιμή ATH ύψους 258.3037707311062 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CRCLX;
Το CRCLX είχε τιμή ATL ύψους 108.7001141157051 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CRCLX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CRCLX είναι $ 58.20K USD.
Θα ανέβει το CRCLX υψηλότερα φέτος;
Το CRCLX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CRCLX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:51:20 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

