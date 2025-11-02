ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Circle Internet είναι 128.46 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CRCLON σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CRCLON εύκολα στη MEXC τώρα.

Circle Internet Λογότ.

Τιμή Circle Internet(CRCLON)

Live Τιμή 1 CRCLON σε USD

$128.46
+2.73%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:51:13 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 125.01
Κατώτ. 24H
$ 131.11
Υψηλ. 24H

$ 125.01
$ 131.11
$ 157.6281918017911
$ 108.2495922443734
+1.61%

+2.73%

-9.71%

-9.71%

Circle Internet (CRCLON) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 128.46. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CRCLON μεταξύ ενός χαμηλού $ 125.01 και ενός υψηλού $ 131.11, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CRCLON είναι $ 157.6281918017911, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 108.2495922443734.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CRCLON έχει αλλάξει κατά +1.61% την τελευταία ώρα, +2.73% τις τελευταίες 24 ώρες και -9.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Circle Internet (CRCLON) Πληροφορίες αγοράς

No.1853

$ 1.95M
$ 57.49K
$ 1.95M
15.16K
15,160.10125549
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Circle Internet είναι $ 1.95M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 57.49K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CRCLON είναι 15.16K, με συνολική προσφορά 15160.10125549. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.95M

Circle Internet (CRCLON) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Circle Internet για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +3.4138+2.73%
30 ημέρες$ -20.2-13.59%
60 Ημέρες$ +48.46+60.57%
90 Ημέρες$ +48.46+60.57%
Circle Internet Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το CRCLON κατέγραψε μια αλλαγή $ +3.4138 (+2.73%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Circle Internet Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -20.2 (-13.59%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Circle Internet Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το CRCLON άλλαξε κατά $ +48.46 (+60.57%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Circle Internet Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +48.46 (+60.57%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Circle Internet (CRCLON);

Ελέγξτε τώρα τη Circle Internet σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Circle Internet (CRCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Circle Internetεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCRCLON τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCircle Internet ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Circle Internet ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Circle Internet Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Circle Internet (CRCLON) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Circle Internet (CRCLON) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Circle Internet.

Ελέγξτε την Circle Internet πρόβλεψη τιμής τώρα!

Circle Internet (CRCLON) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Circle Internet (CRCLON) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CRCLON token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Circle Internet (CRCLON)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Circle Internet? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Circle Internet στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

CRCLON σε Τοπικά Νομίσματα

1 Circle Internet(CRCLON) σε VND
3,380,424.9
1 Circle Internet(CRCLON) σε AUD
A$195.2592
1 Circle Internet(CRCLON) σε GBP
97.6296
1 Circle Internet(CRCLON) σε EUR
110.4756
1 Circle Internet(CRCLON) σε USD
$128.46
1 Circle Internet(CRCLON) σε MYR
RM538.2474
1 Circle Internet(CRCLON) σε TRY
5,395.32
1 Circle Internet(CRCLON) σε JPY
¥19,654.38
1 Circle Internet(CRCLON) σε ARS
ARS$184,304.1312
1 Circle Internet(CRCLON) σε RUB
10,326.8994
1 Circle Internet(CRCLON) σε INR
11,403.3942
1 Circle Internet(CRCLON) σε IDR
Rp2,140,999.1436
1 Circle Internet(CRCLON) σε PHP
7,539.3174
1 Circle Internet(CRCLON) σε EGP
￡E.6,037.62
1 Circle Internet(CRCLON) σε BRL
R$689.8302
1 Circle Internet(CRCLON) σε CAD
C$179.844
1 Circle Internet(CRCLON) σε BDT
15,654.1356
1 Circle Internet(CRCLON) σε NGN
185,634.9768
1 Circle Internet(CRCLON) σε COP
$494,076.429
1 Circle Internet(CRCLON) σε ZAR
R.2,231.3502
1 Circle Internet(CRCLON) σε UAH
5,368.3434
1 Circle Internet(CRCLON) σε TZS
T.Sh.314,852.8908
1 Circle Internet(CRCLON) σε VES
Bs28,389.66
1 Circle Internet(CRCLON) σε CLP
$120,752.4
1 Circle Internet(CRCLON) σε PKR
Rs36,277.104
1 Circle Internet(CRCLON) σε KZT
67,824.3108
1 Circle Internet(CRCLON) σε THB
฿4,138.9812
1 Circle Internet(CRCLON) σε TWD
NT$3,955.2834
1 Circle Internet(CRCLON) σε AED
د.إ471.4482
1 Circle Internet(CRCLON) σε CHF
Fr102.768
1 Circle Internet(CRCLON) σε HKD
HK$998.1342
1 Circle Internet(CRCLON) σε AMD
֏48,992.0748
1 Circle Internet(CRCLON) σε MAD
.د.م1,185.6858
1 Circle Internet(CRCLON) σε MXN
$2,384.2176
1 Circle Internet(CRCLON) σε SAR
ريال481.725
1 Circle Internet(CRCLON) σε ETB
Br19,735.3098
1 Circle Internet(CRCLON) σε KES
KSh16,550.7864
1 Circle Internet(CRCLON) σε JOD
د.أ91.07814
1 Circle Internet(CRCLON) σε PLN
472.7328
1 Circle Internet(CRCLON) σε RON
лв566.5086
1 Circle Internet(CRCLON) σε SEK
kr1,219.0854
1 Circle Internet(CRCLON) σε BGN
лв217.0974
1 Circle Internet(CRCLON) σε HUF
Ft42,933.9012
1 Circle Internet(CRCLON) σε CZK
2,709.2214
1 Circle Internet(CRCLON) σε KWD
د.ك39.1803
1 Circle Internet(CRCLON) σε ILS
417.495
1 Circle Internet(CRCLON) σε BOB
Bs885.0894
1 Circle Internet(CRCLON) σε AZN
218.382
1 Circle Internet(CRCLON) σε TJS
SM1,179.2628
1 Circle Internet(CRCLON) σε GEL
348.1266
1 Circle Internet(CRCLON) σε AOA
Kz117,745.1514
1 Circle Internet(CRCLON) σε BHD
.د.ب48.1725
1 Circle Internet(CRCLON) σε BMD
$128.46
1 Circle Internet(CRCLON) σε DKK
kr831.1362
1 Circle Internet(CRCLON) σε HNL
L3,368.2212
1 Circle Internet(CRCLON) σε MUR
5,875.7604
1 Circle Internet(CRCLON) σε NAD
$2,221.0734
1 Circle Internet(CRCLON) σε NOK
kr1,300.0152
1 Circle Internet(CRCLON) σε NZD
$223.5204
1 Circle Internet(CRCLON) σε PAB
B/.128.46
1 Circle Internet(CRCLON) σε PGK
K539.532
1 Circle Internet(CRCLON) σε QAR
ر.ق466.3098
1 Circle Internet(CRCLON) σε RSD
дин.12,982.1676
1 Circle Internet(CRCLON) σε UZS
soʻm1,529,285.4696
1 Circle Internet(CRCLON) σε ALL
L10,725.1254
1 Circle Internet(CRCLON) σε ANG
ƒ229.9434
1 Circle Internet(CRCLON) σε AWG
ƒ229.9434
1 Circle Internet(CRCLON) σε BBD
$256.92
1 Circle Internet(CRCLON) σε BAM
KM215.8128
1 Circle Internet(CRCLON) σε BIF
Fr375,488.58
1 Circle Internet(CRCLON) σε BND
$165.7134
1 Circle Internet(CRCLON) σε BSD
$128.46
1 Circle Internet(CRCLON) σε JMD
$20,560.023
1 Circle Internet(CRCLON) σε KHR
513,840
1 Circle Internet(CRCLON) σε KMF
Fr54,723.96
1 Circle Internet(CRCLON) σε LAK
2,792,608.6398
1 Circle Internet(CRCLON) σε LKR
රු38,997.8868
1 Circle Internet(CRCLON) σε MDL
L2,179.9662
1 Circle Internet(CRCLON) σε MGA
Ar576,053.178
1 Circle Internet(CRCLON) σε MOP
P1,025.1108
1 Circle Internet(CRCLON) σε MVR
1,965.438
1 Circle Internet(CRCLON) σε MWK
MK222,248.646
1 Circle Internet(CRCLON) σε MZN
MT8,208.594
1 Circle Internet(CRCLON) σε NPR
रु18,169.3824
1 Circle Internet(CRCLON) σε PYG
904,615.32
1 Circle Internet(CRCLON) σε RWF
Fr186,138.54
1 Circle Internet(CRCLON) σε SBD
$1,057.2258
1 Circle Internet(CRCLON) σε SCR
1,880.6544
1 Circle Internet(CRCLON) σε SRD
$4,945.71
1 Circle Internet(CRCLON) σε SVC
$1,120.1712
1 Circle Internet(CRCLON) σε SZL
L2,221.0734
1 Circle Internet(CRCLON) σε TMT
m449.61
1 Circle Internet(CRCLON) σε TND
د.ت378.18624
1 Circle Internet(CRCLON) σε TTD
$867.105
1 Circle Internet(CRCLON) σε UGX
Sh446,013.12
1 Circle Internet(CRCLON) σε XAF
Fr72,579.9
1 Circle Internet(CRCLON) σε XCD
$346.842
1 Circle Internet(CRCLON) σε XOF
Fr72,579.9
1 Circle Internet(CRCLON) σε XPF
Fr13,102.92
1 Circle Internet(CRCLON) σε BWP
P1,720.0794
1 Circle Internet(CRCLON) σε BZD
$256.92
1 Circle Internet(CRCLON) σε CVE
$12,210.123
1 Circle Internet(CRCLON) σε DJF
Fr22,737.42
1 Circle Internet(CRCLON) σε DOP
$8,229.1476
1 Circle Internet(CRCLON) σε DZD
د.ج16,695.9462
1 Circle Internet(CRCLON) σε FJD
$294.1734
1 Circle Internet(CRCLON) σε GNF
Fr1,107,325.2
1 Circle Internet(CRCLON) σε GTQ
Q981.4344
1 Circle Internet(CRCLON) σε GYD
$26,800.6098
1 Circle Internet(CRCLON) σε ISK
kr15,929.04

Circle Internet Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Circle Internet, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Circle Internet
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Circle Internet

Πόσο αξίζει το Circle Internet (CRCLON) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CRCLON στο USD είναι 128.46 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CRCLON σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CRCLON σε USD είναι $ 128.46. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Circle Internet;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CRCLON είναι $ 1.95M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRCLON;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CRCLON είναι 15.16K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CRCLON;
Το CRCLON πέτυχε τιμή ATH ύψους 157.6281918017911 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CRCLON;
Το CRCLON είχε τιμή ATL ύψους 108.2495922443734 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CRCLON;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CRCLON είναι $ 57.49K USD.
Θα ανέβει το CRCLON υψηλότερα φέτος;
Το CRCLON μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CRCLON πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:51:13 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

