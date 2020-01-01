COQ INU (COQ) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το COQ INU (COQ), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες COQ INU (COQ) Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.coqinu.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Αγοράστε COQ τώρα!

COQ INU (COQ) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για COQ INU (COQ), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 41.22M $ 41.22M $ 41.22M Συνολική προμήθεια: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 41.22M $ 41.22M $ 41.22M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0000005938 $ 0.0000005938 $ 0.0000005938 Μάθετε περισσότερα για την τιμή COQ INU (COQ)

Tokenomics COQ INU (COQ): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του COQ INU (COQ) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός COQ token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα COQ token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του COQ, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του COQ token!

Πώς να Αγοράσετε COQ Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε COQ INU (COQ) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς COQ, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε COQ στη MEXC τώρα!

COQ INU (COQ) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών COQ βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών COQ τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής COQ Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το COQ; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του COQ συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του COQ Token τώρα!

