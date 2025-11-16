Εξερευνήστε τα tokenomics Cointel (COLS) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token COLS, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Cointel (COLS) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token COLS, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!