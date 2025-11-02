ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Coinbase xStock είναι 344.95 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο COINX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής COINX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Coinbase xStock είναι 344.95 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο COINX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής COINX εύκολα στη MEXC τώρα.

Τιμή Coinbase xStock(COINX)

Live Τιμή 1 COINX σε USD

$345.02
+0.57%1D
Coinbase xStock (COINX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:50:35 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 342.74
Κατώτ. 24H
$ 347
Υψηλ. 24H

$ 342.74
$ 347
$ 444.5539034948311
$ 292.4649785882087
-0.29%

+0.57%

-2.97%

-2.97%

Coinbase xStock (COINX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 344.95. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COINX μεταξύ ενός χαμηλού $ 342.74 και ενός υψηλού $ 347, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COINX είναι $ 444.5539034948311, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 292.4649785882087.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COINX έχει αλλάξει κατά -0.29% την τελευταία ώρα, +0.57% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Coinbase xStock (COINX) Πληροφορίες αγοράς

No.1171

$ 9.31M
$ 62.25K
$ 9.31M
27.00K
--
26,999.9965318
SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Coinbase xStock είναι $ 9.31M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 62.25K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COINX είναι 27.00K, με συνολική προσφορά 26999.9965318. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.31M

Coinbase xStock (COINX) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Coinbase xStock για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +1.9555+0.57%
30 ημέρες$ -28.93-7.74%
60 Ημέρες$ +39.56+12.95%
90 Ημέρες$ +24.03+7.48%
Coinbase xStock Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το COINX κατέγραψε μια αλλαγή $ +1.9555 (+0.57%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Coinbase xStock Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -28.93 (-7.74%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Coinbase xStock Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το COINX άλλαξε κατά $ +39.56 (+12.95%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Coinbase xStock Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +24.03 (+7.48%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Coinbase xStock (COINX);

Ελέγξτε τώρα τη Coinbase xStock σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Coinbase xStock (COINX)

Coinbase xStock (COINx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. COINx tracks the price of Coinbase Global, Inc. (the underlying). COINx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Coinbase Global, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Coinbase xStock είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Coinbase xStockεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCOINX τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCoinbase xStock ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Coinbase xStock ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Coinbase xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Coinbase xStock (COINX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Coinbase xStock (COINX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Coinbase xStock.

Ελέγξτε την Coinbase xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

Coinbase xStock (COINX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Coinbase xStock (COINX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του COINX token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Coinbase xStock (COINX)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Coinbase xStock? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Coinbase xStock στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

COINX σε Τοπικά Νομίσματα

1 Coinbase xStock(COINX) σε VND
9,077,359.25
1 Coinbase xStock(COINX) σε AUD
A$524.324
1 Coinbase xStock(COINX) σε GBP
262.162
1 Coinbase xStock(COINX) σε EUR
296.657
1 Coinbase xStock(COINX) σε USD
$344.95
1 Coinbase xStock(COINX) σε MYR
RM1,445.3405
1 Coinbase xStock(COINX) σε TRY
14,487.9
1 Coinbase xStock(COINX) σε JPY
¥52,777.35
1 Coinbase xStock(COINX) σε ARS
ARS$494,906.664
1 Coinbase xStock(COINX) σε RUB
27,730.5305
1 Coinbase xStock(COINX) σε INR
30,621.2115
1 Coinbase xStock(COINX) σε IDR
Rp5,749,164.367
1 Coinbase xStock(COINX) σε PHP
20,245.1155
1 Coinbase xStock(COINX) σε EGP
￡E.16,212.65
1 Coinbase xStock(COINX) σε BRL
R$1,852.3815
1 Coinbase xStock(COINX) σε CAD
C$482.93
1 Coinbase xStock(COINX) σε BDT
42,035.607
1 Coinbase xStock(COINX) σε NGN
498,480.346
1 Coinbase xStock(COINX) σε COP
$1,326,729.4425
1 Coinbase xStock(COINX) σε ZAR
R.5,991.7815
1 Coinbase xStock(COINX) σε UAH
14,415.4605
1 Coinbase xStock(COINX) σε TZS
T.Sh.845,465.551
1 Coinbase xStock(COINX) σε VES
Bs76,233.95
1 Coinbase xStock(COINX) σε CLP
$324,253
1 Coinbase xStock(COINX) σε PKR
Rs97,413.88
1 Coinbase xStock(COINX) σε KZT
182,126.701
1 Coinbase xStock(COINX) σε THB
฿11,114.289
1 Coinbase xStock(COINX) σε TWD
NT$10,621.0105
1 Coinbase xStock(COINX) σε AED
د.إ1,265.9665
1 Coinbase xStock(COINX) σε CHF
Fr275.96
1 Coinbase xStock(COINX) σε HKD
HK$2,680.2615
1 Coinbase xStock(COINX) σε AMD
֏131,557.031
1 Coinbase xStock(COINX) σε MAD
.د.م3,183.8885
1 Coinbase xStock(COINX) σε MXN
$6,402.272
1 Coinbase xStock(COINX) σε SAR
ريال1,293.5625
1 Coinbase xStock(COINX) σε ETB
Br52,994.6685
1 Coinbase xStock(COINX) σε KES
KSh44,443.358
1 Coinbase xStock(COINX) σε JOD
د.أ244.56955
1 Coinbase xStock(COINX) σε PLN
1,269.416
1 Coinbase xStock(COINX) σε RON
лв1,521.2295
1 Coinbase xStock(COINX) σε SEK
kr3,273.5755
1 Coinbase xStock(COINX) σε BGN
лв582.9655
1 Coinbase xStock(COINX) σε HUF
Ft115,289.189
1 Coinbase xStock(COINX) σε CZK
7,274.9955
1 Coinbase xStock(COINX) σε KWD
د.ك105.20975
1 Coinbase xStock(COINX) σε ILS
1,121.0875
1 Coinbase xStock(COINX) σε BOB
Bs2,376.7055
1 Coinbase xStock(COINX) σε AZN
586.415
1 Coinbase xStock(COINX) σε TJS
SM3,166.641
1 Coinbase xStock(COINX) σε GEL
934.8145
1 Coinbase xStock(COINX) σε AOA
Kz316,177.7205
1 Coinbase xStock(COINX) σε BHD
.د.ب129.35625
1 Coinbase xStock(COINX) σε BMD
$344.95
1 Coinbase xStock(COINX) σε DKK
kr2,231.8265
1 Coinbase xStock(COINX) σε HNL
L9,044.589
1 Coinbase xStock(COINX) σε MUR
15,778.013
1 Coinbase xStock(COINX) σε NAD
$5,964.1855
1 Coinbase xStock(COINX) σε NOK
kr3,490.894
1 Coinbase xStock(COINX) σε NZD
$600.213
1 Coinbase xStock(COINX) σε PAB
B/.344.95
1 Coinbase xStock(COINX) σε PGK
K1,448.79
1 Coinbase xStock(COINX) σε QAR
ر.ق1,252.1685
1 Coinbase xStock(COINX) σε RSD
дин.34,860.647
1 Coinbase xStock(COINX) σε UZS
soʻm4,106,546.962
1 Coinbase xStock(COINX) σε ALL
L28,799.8755
1 Coinbase xStock(COINX) σε ANG
ƒ617.4605
1 Coinbase xStock(COINX) σε AWG
ƒ617.4605
1 Coinbase xStock(COINX) σε BBD
$689.9
1 Coinbase xStock(COINX) σε BAM
KM579.516
1 Coinbase xStock(COINX) σε BIF
Fr1,008,288.85
1 Coinbase xStock(COINX) σε BND
$444.9855
1 Coinbase xStock(COINX) σε BSD
$344.95
1 Coinbase xStock(COINX) σε JMD
$55,209.2475
1 Coinbase xStock(COINX) σε KHR
1,379,800
1 Coinbase xStock(COINX) σε KMF
Fr146,948.7
1 Coinbase xStock(COINX) σε LAK
7,498,912.8935
1 Coinbase xStock(COINX) σε LKR
රු104,719.921
1 Coinbase xStock(COINX) σε MDL
L5,853.8015
1 Coinbase xStock(COINX) σε MGA
Ar1,546,859.285
1 Coinbase xStock(COINX) σε MOP
P2,752.701
1 Coinbase xStock(COINX) σε MVR
5,277.735
1 Coinbase xStock(COINX) σε MWK
MK596,797.995
1 Coinbase xStock(COINX) σε MZN
MT22,042.305
1 Coinbase xStock(COINX) σε NPR
रु48,789.728
1 Coinbase xStock(COINX) σε PYG
2,429,137.9
1 Coinbase xStock(COINX) σε RWF
Fr499,832.55
1 Coinbase xStock(COINX) σε SBD
$2,838.9385
1 Coinbase xStock(COINX) σε SCR
5,050.068
1 Coinbase xStock(COINX) σε SRD
$13,280.575
1 Coinbase xStock(COINX) σε SVC
$3,007.964
1 Coinbase xStock(COINX) σε SZL
L5,964.1855
1 Coinbase xStock(COINX) σε TMT
m1,207.325
1 Coinbase xStock(COINX) σε TND
د.ت1,015.5328
1 Coinbase xStock(COINX) σε TTD
$2,328.4125
1 Coinbase xStock(COINX) σε UGX
Sh1,197,666.4
1 Coinbase xStock(COINX) σε XAF
Fr194,896.75
1 Coinbase xStock(COINX) σε XCD
$931.365
1 Coinbase xStock(COINX) σε XOF
Fr194,896.75
1 Coinbase xStock(COINX) σε XPF
Fr35,184.9
1 Coinbase xStock(COINX) σε BWP
P4,618.8805
1 Coinbase xStock(COINX) σε BZD
$689.9
1 Coinbase xStock(COINX) σε CVE
$32,787.4975
1 Coinbase xStock(COINX) σε DJF
Fr61,056.15
1 Coinbase xStock(COINX) σε DOP
$22,097.497
1 Coinbase xStock(COINX) σε DZD
د.ج44,833.1515
1 Coinbase xStock(COINX) σε FJD
$789.9355
1 Coinbase xStock(COINX) σε GNF
Fr2,973,469
1 Coinbase xStock(COINX) σε GTQ
Q2,635.418
1 Coinbase xStock(COINX) σε GYD
$71,966.9185
1 Coinbase xStock(COINX) σε ISK
kr42,773.8

Coinbase xStock Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Coinbase xStock, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος Coinbase xStock
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Coinbase xStock

Πόσο αξίζει το Coinbase xStock (COINX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή COINX στο USD είναι 344.95 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή COINX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του COINX σε USD είναι $ 344.95. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Coinbase xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το COINX είναι $ 9.31M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COINX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COINX είναι 27.00K USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του COINX;
Το COINX πέτυχε τιμή ATH ύψους 444.5539034948311 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του COINX;
Το COINX είχε τιμή ATL ύψους 292.4649785882087 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του COINX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το COINX είναι $ 62.25K USD.
Θα ανέβει το COINX υψηλότερα φέτος;
Το COINX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την COINX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:50:35 (UTC+8)

Coinbase xStock (COINX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

