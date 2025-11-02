ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Alliance Games είναι 0.00416 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο COA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής COA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το COA

Πληροφορίες Τιμής COA

Τι είναι το COA

Whitepaper COA

Επίσημος Ιστότοπος COA

Tokenomics COA

Προβλέψεις Τιμών COA

Ιστορικό COA

Οδηγός Αγοράς COA

Μετατροπέας νομίσματος COA-σε-Fiat

Spot COA

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Alliance Games Λογότ.

Τιμή Alliance Games(COA)

Live Τιμή 1 COA σε USD

$0.00416
$0.00416$0.00416
-6.72%1D
USD
Alliance Games (COA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:49:54 (UTC+8)

Alliance Games (COA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00406
$ 0.00406$ 0.00406
Κατώτ. 24H
$ 0.00477
$ 0.00477$ 0.00477
Υψηλ. 24H

$ 0.00406
$ 0.00406$ 0.00406

$ 0.00477
$ 0.00477$ 0.00477

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003300711612594677
$ 0.003300711612594677$ 0.003300711612594677

-3.04%

-6.72%

-16.97%

-16.97%

Alliance Games (COA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.00416. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές COA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00406 και ενός υψηλού $ 0.00477, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του COA είναι $ 0.03474769210606202, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.003300711612594677.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το COA έχει αλλάξει κατά -3.04% την τελευταία ώρα, -6.72% τις τελευταίες 24 ώρες και -16.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Alliance Games (COA) Πληροφορίες αγοράς

No.1884

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

$ 7.32K
$ 7.32K$ 7.32K

$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Alliance Games είναι $ 1.72M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 7.32K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του COA είναι 414.42M, με συνολική προσφορά 2000000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.32M

Alliance Games (COA) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Alliance Games για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.0002997-6.72%
30 ημέρες$ +0.00055+15.23%
60 Ημέρες$ +0.00017+4.26%
90 Ημέρες$ -0.00435-51.12%
Alliance Games Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το COA κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.0002997 (-6.72%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Alliance Games Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.00055 (+15.23%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Alliance Games Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το COA άλλαξε κατά $ +0.00017 (+4.26%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Alliance Games Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.00435 (-51.12%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Alliance Games (COA);

Ελέγξτε τώρα τη Alliance Games σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Alliance Gamesεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCOA τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοAlliance Games ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Alliance Games ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Alliance Games Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Alliance Games (COA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Alliance Games (COA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Alliance Games.

Ελέγξτε την Alliance Games πρόβλεψη τιμής τώρα!

Alliance Games (COA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Alliance Games (COA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του COA token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Alliance Games (COA)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Alliance Games? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Alliance Games στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

COA σε Τοπικά Νομίσματα

1 Alliance Games(COA) σε VND
109.4704
1 Alliance Games(COA) σε AUD
A$0.0063232
1 Alliance Games(COA) σε GBP
0.0031616
1 Alliance Games(COA) σε EUR
0.0035776
1 Alliance Games(COA) σε USD
$0.00416
1 Alliance Games(COA) σε MYR
RM0.0174304
1 Alliance Games(COA) σε TRY
0.17472
1 Alliance Games(COA) σε JPY
¥0.63648
1 Alliance Games(COA) σε ARS
ARS$5.9684352
1 Alliance Games(COA) σε RUB
0.3344224
1 Alliance Games(COA) σε INR
0.3692832
1 Alliance Games(COA) σε IDR
Rp69.3333056
1 Alliance Games(COA) σε PHP
0.2441504
1 Alliance Games(COA) σε EGP
￡E.0.19552
1 Alliance Games(COA) σε BRL
R$0.0223392
1 Alliance Games(COA) σε CAD
C$0.005824
1 Alliance Games(COA) σε BDT
0.5069376
1 Alliance Games(COA) σε NGN
6.0115328
1 Alliance Games(COA) σε COP
$15.999984
1 Alliance Games(COA) σε ZAR
R.0.0722592
1 Alliance Games(COA) σε UAH
0.1738464
1 Alliance Games(COA) σε TZS
T.Sh.10.1960768
1 Alliance Games(COA) σε VES
Bs0.91936
1 Alliance Games(COA) σε CLP
$3.9104
1 Alliance Games(COA) σε PKR
Rs1.174784
1 Alliance Games(COA) σε KZT
2.1963968
1 Alliance Games(COA) σε THB
฿0.1340352
1 Alliance Games(COA) σε TWD
NT$0.1280864
1 Alliance Games(COA) σε AED
د.إ0.0152672
1 Alliance Games(COA) σε CHF
Fr0.003328
1 Alliance Games(COA) σε HKD
HK$0.0323232
1 Alliance Games(COA) σε AMD
֏1.5865408
1 Alliance Games(COA) σε MAD
.د.م0.0383968
1 Alliance Games(COA) σε MXN
$0.0772096
1 Alliance Games(COA) σε SAR
ريال0.0156
1 Alliance Games(COA) σε ETB
Br0.6391008
1 Alliance Games(COA) σε KES
KSh0.5359744
1 Alliance Games(COA) σε JOD
د.أ0.00294944
1 Alliance Games(COA) σε PLN
0.0153088
1 Alliance Games(COA) σε RON
лв0.0183456
1 Alliance Games(COA) σε SEK
kr0.0394784
1 Alliance Games(COA) σε BGN
лв0.0070304
1 Alliance Games(COA) σε HUF
Ft1.3903552
1 Alliance Games(COA) σε CZK
0.0877344
1 Alliance Games(COA) σε KWD
د.ك0.0012688
1 Alliance Games(COA) σε ILS
0.01352
1 Alliance Games(COA) σε BOB
Bs0.0286624
1 Alliance Games(COA) σε AZN
0.007072
1 Alliance Games(COA) σε TJS
SM0.0381888
1 Alliance Games(COA) σε GEL
0.0112736
1 Alliance Games(COA) σε AOA
Kz3.8130144
1 Alliance Games(COA) σε BHD
.د.ب0.00156
1 Alliance Games(COA) σε BMD
$0.00416
1 Alliance Games(COA) σε DKK
kr0.0269152
1 Alliance Games(COA) σε HNL
L0.1090752
1 Alliance Games(COA) σε MUR
0.1902784
1 Alliance Games(COA) σε NAD
$0.0719264
1 Alliance Games(COA) σε NOK
kr0.0420992
1 Alliance Games(COA) σε NZD
$0.0072384
1 Alliance Games(COA) σε PAB
B/.0.00416
1 Alliance Games(COA) σε PGK
K0.017472
1 Alliance Games(COA) σε QAR
ر.ق0.0151008
1 Alliance Games(COA) σε RSD
дин.0.4204096
1 Alliance Games(COA) σε UZS
soʻm49.5238016
1 Alliance Games(COA) σε ALL
L0.3473184
1 Alliance Games(COA) σε ANG
ƒ0.0074464
1 Alliance Games(COA) σε AWG
ƒ0.0074464
1 Alliance Games(COA) σε BBD
$0.00832
1 Alliance Games(COA) σε BAM
KM0.0069888
1 Alliance Games(COA) σε BIF
Fr12.15968
1 Alliance Games(COA) σε BND
$0.0053664
1 Alliance Games(COA) σε BSD
$0.00416
1 Alliance Games(COA) σε JMD
$0.665808
1 Alliance Games(COA) σε KHR
16.64
1 Alliance Games(COA) σε KMF
Fr1.77216
1 Alliance Games(COA) σε LAK
90.4347808
1 Alliance Games(COA) σε LKR
රු1.2628928
1 Alliance Games(COA) σε MDL
L0.0705952
1 Alliance Games(COA) σε MGA
Ar18.654688
1 Alliance Games(COA) σε MOP
P0.0331968
1 Alliance Games(COA) σε MVR
0.063648
1 Alliance Games(COA) σε MWK
MK7.197216
1 Alliance Games(COA) σε MZN
MT0.265824
1 Alliance Games(COA) σε NPR
रु0.5883904
1 Alliance Games(COA) σε PYG
29.29472
1 Alliance Games(COA) σε RWF
Fr6.02784
1 Alliance Games(COA) σε SBD
$0.0342368
1 Alliance Games(COA) σε SCR
0.0609024
1 Alliance Games(COA) σε SRD
$0.16016
1 Alliance Games(COA) σε SVC
$0.0362752
1 Alliance Games(COA) σε SZL
L0.0719264
1 Alliance Games(COA) σε TMT
m0.01456
1 Alliance Games(COA) σε TND
د.ت0.01224704
1 Alliance Games(COA) σε TTD
$0.02808
1 Alliance Games(COA) σε UGX
Sh14.44352
1 Alliance Games(COA) σε XAF
Fr2.3504
1 Alliance Games(COA) σε XCD
$0.011232
1 Alliance Games(COA) σε XOF
Fr2.3504
1 Alliance Games(COA) σε XPF
Fr0.42432
1 Alliance Games(COA) σε BWP
P0.0557024
1 Alliance Games(COA) σε BZD
$0.00832
1 Alliance Games(COA) σε CVE
$0.395408
1 Alliance Games(COA) σε DJF
Fr0.73632
1 Alliance Games(COA) σε DOP
$0.2664896
1 Alliance Games(COA) σε DZD
د.ج0.5406752
1 Alliance Games(COA) σε FJD
$0.0095264
1 Alliance Games(COA) σε GNF
Fr35.8592
1 Alliance Games(COA) σε GTQ
Q0.0317824
1 Alliance Games(COA) σε GYD
$0.8679008
1 Alliance Games(COA) σε ISK
kr0.51584

Alliance Games Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Alliance Games, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Alliance Games
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Alliance Games

Πόσο αξίζει το Alliance Games (COA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή COA στο USD είναι 0.00416 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή COA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του COA σε USD είναι $ 0.00416. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Alliance Games;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το COA είναι $ 1.72M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του COA είναι 414.42M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του COA;
Το COA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.03474769210606202 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του COA;
Το COA είχε τιμή ATL ύψους 0.003300711612594677 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του COA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το COA είναι $ 7.32K USD.
Θα ανέβει το COA υψηλότερα φέτος;
Το COA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την COA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:49:54 (UTC+8)

Alliance Games (COA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

