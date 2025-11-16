Εξερευνήστε τα tokenomics ChaiNova (CNV) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token CNV, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics ChaiNova (CNV) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token CNV, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!