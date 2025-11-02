ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή CarFi είναι 0.7398 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CARFI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CARFI εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή CarFi είναι 0.7398 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο CARFI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής CARFI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το CARFI

Πληροφορίες Τιμής CARFI

Τι είναι το CARFI

Whitepaper CARFI

Επίσημος Ιστότοπος CARFI

Tokenomics CARFI

Προβλέψεις Τιμών CARFI

Ιστορικό CARFI

Οδηγός Αγοράς CARFI

Μετατροπέας νομίσματος CARFI-σε-Fiat

Spot CARFI

CarFi Λογότ.

Τιμή CarFi(CARFI)

Live Τιμή 1 CARFI σε USD

$0.7398
+46.96%1D
USD
CarFi (CARFI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:47:51 (UTC+8)

CarFi (CARFI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.5023
Κατώτ. 24H
$ 0.7997
Υψηλ. 24H

$ 0.5023
$ 0.7997
--
--
-2.15%

+46.96%

+55.94%

+55.94%

CarFi (CARFI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.7398. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές CARFI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.5023 και ενός υψηλού $ 0.7997, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του CARFI είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το CARFI έχει αλλάξει κατά -2.15% την τελευταία ώρα, +46.96% τις τελευταίες 24 ώρες και +55.94% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

CarFi (CARFI) Πληροφορίες αγοράς

--
$ 143.25K
$ 73.98M
--
100,000,000
ETH

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του CarFi είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 143.25K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του CARFI είναι --, με συνολική προσφορά 100000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 73.98M

CarFi (CARFI) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών CarFi για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.236398+46.96%
30 ημέρες$ +0.5747+348.09%
60 Ημέρες$ +0.5898+393.20%
90 Ημέρες$ +0.5898+393.20%
CarFi Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το CARFI κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.236398 (+46.96%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

CarFi Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +0.5747 (+348.09%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

CarFi Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το CARFI άλλαξε κατά $ +0.5898 (+393.20%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

CarFi Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +0.5898 (+393.20%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του CarFi (CARFI);

Ελέγξτε τώρα τη CarFi σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι CarFi (CARFI)

CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets.

CarFi είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των CarFiεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεCARFI τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοCarFi ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας CarFi ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

CarFi Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το CarFi (CARFI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία CarFi (CARFI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το CarFi.

Ελέγξτε την CarFi πρόβλεψη τιμής τώρα!

CarFi (CARFI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του CarFi (CARFI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του CARFI token τώρα!

Πώς να αγοράσετε CarFi (CARFI)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε CarFi? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα CarFi στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

CARFI σε Τοπικά Νομίσματα

1 CarFi(CARFI) σε VND
19,467.837
1 CarFi(CARFI) σε AUD
A$1.124496
1 CarFi(CARFI) σε GBP
0.562248
1 CarFi(CARFI) σε EUR
0.636228
1 CarFi(CARFI) σε USD
$0.7398
1 CarFi(CARFI) σε MYR
RM3.099762
1 CarFi(CARFI) σε TRY
31.0716
1 CarFi(CARFI) σε JPY
¥113.1894
1 CarFi(CARFI) σε ARS
ARS$1,061.405856
1 CarFi(CARFI) σε RUB
59.472522
1 CarFi(CARFI) σε INR
65.672046
1 CarFi(CARFI) σε IDR
Rp12,329.995068
1 CarFi(CARFI) σε PHP
43.418862
1 CarFi(CARFI) σε EGP
￡E.34.7706
1 CarFi(CARFI) σε BRL
R$3.972726
1 CarFi(CARFI) σε CAD
C$1.03572
1 CarFi(CARFI) σε BDT
90.152028
1 CarFi(CARFI) σε NGN
1,069.070184
1 CarFi(CARFI) σε COP
$2,845.38177
1 CarFi(CARFI) σε ZAR
R.12.850326
1 CarFi(CARFI) σε UAH
30.916242
1 CarFi(CARFI) σε TZS
T.Sh.1,813.235004
1 CarFi(CARFI) σε VES
Bs163.4958
1 CarFi(CARFI) σε CLP
$695.412
1 CarFi(CARFI) σε PKR
Rs208.91952
1 CarFi(CARFI) σε KZT
390.599604
1 CarFi(CARFI) σε THB
฿23.836356
1 CarFi(CARFI) σε TWD
NT$22.778442
1 CarFi(CARFI) σε AED
د.إ2.715066
1 CarFi(CARFI) σε CHF
Fr0.59184
1 CarFi(CARFI) σε HKD
HK$5.748246
1 CarFi(CARFI) σε AMD
֏282.144924
1 CarFi(CARFI) σε MAD
.د.م6.828354
1 CarFi(CARFI) σε MXN
$13.730688
1 CarFi(CARFI) σε SAR
ريال2.77425
1 CarFi(CARFI) σε ETB
Br113.655474
1 CarFi(CARFI) σε KES
KSh95.315832
1 CarFi(CARFI) σε JOD
د.أ0.5245182
1 CarFi(CARFI) σε PLN
2.722464
1 CarFi(CARFI) σε RON
лв3.262518
1 CarFi(CARFI) σε SEK
kr7.020702
1 CarFi(CARFI) σε BGN
лв1.250262
1 CarFi(CARFI) σε HUF
Ft247.255956
1 CarFi(CARFI) σε CZK
15.602382
1 CarFi(CARFI) σε KWD
د.ك0.225639
1 CarFi(CARFI) σε ILS
2.40435
1 CarFi(CARFI) σε BOB
Bs5.097222
1 CarFi(CARFI) σε AZN
1.25766
1 CarFi(CARFI) σε TJS
SM6.791364
1 CarFi(CARFI) σε GEL
2.004858
1 CarFi(CARFI) σε AOA
Kz678.093282
1 CarFi(CARFI) σε BHD
.د.ب0.277425
1 CarFi(CARFI) σε BMD
$0.7398
1 CarFi(CARFI) σε DKK
kr4.786506
1 CarFi(CARFI) σε HNL
L19.397556
1 CarFi(CARFI) σε MUR
33.838452
1 CarFi(CARFI) σε NAD
$12.791142
1 CarFi(CARFI) σε NOK
kr7.486776
1 CarFi(CARFI) σε NZD
$1.287252
1 CarFi(CARFI) σε PAB
B/.0.7398
1 CarFi(CARFI) σε PGK
K3.10716
1 CarFi(CARFI) σε QAR
ر.ق2.685474
1 CarFi(CARFI) σε RSD
дин.74.764188
1 CarFi(CARFI) σε UZS
soʻm8,807.141448
1 CarFi(CARFI) σε ALL
L61.765902
1 CarFi(CARFI) σε ANG
ƒ1.324242
1 CarFi(CARFI) σε AWG
ƒ1.324242
1 CarFi(CARFI) σε BBD
$1.4796
1 CarFi(CARFI) σε BAM
KM1.242864
1 CarFi(CARFI) σε BIF
Fr2,162.4354
1 CarFi(CARFI) σε BND
$0.954342
1 CarFi(CARFI) σε BSD
$0.7398
1 CarFi(CARFI) σε JMD
$118.40499
1 CarFi(CARFI) σε KHR
2,959.2
1 CarFi(CARFI) σε KMF
Fr315.1548
1 CarFi(CARFI) σε LAK
16,082.608374
1 CarFi(CARFI) σε LKR
රු224.588484
1 CarFi(CARFI) σε MDL
L12.554406
1 CarFi(CARFI) σε MGA
Ar3,317.48514
1 CarFi(CARFI) σε MOP
P5.903604
1 CarFi(CARFI) σε MVR
11.31894
1 CarFi(CARFI) σε MWK
MK1,279.92798
1 CarFi(CARFI) σε MZN
MT47.27322
1 CarFi(CARFI) σε NPR
रु104.637312
1 CarFi(CARFI) σε PYG
5,209.6716
1 CarFi(CARFI) σε RWF
Fr1,071.9702
1 CarFi(CARFI) σε SBD
$6.088554
1 CarFi(CARFI) σε SCR
10.830672
1 CarFi(CARFI) σε SRD
$28.4823
1 CarFi(CARFI) σε SVC
$6.451056
1 CarFi(CARFI) σε SZL
L12.791142
1 CarFi(CARFI) σε TMT
m2.5893
1 CarFi(CARFI) σε TND
د.ت2.1779712
1 CarFi(CARFI) σε TTD
$4.99365
1 CarFi(CARFI) σε UGX
Sh2,568.5856
1 CarFi(CARFI) σε XAF
Fr417.987
1 CarFi(CARFI) σε XCD
$1.99746
1 CarFi(CARFI) σε XOF
Fr417.987
1 CarFi(CARFI) σε XPF
Fr75.4596
1 CarFi(CARFI) σε BWP
P9.905922
1 CarFi(CARFI) σε BZD
$1.4796
1 CarFi(CARFI) σε CVE
$70.31799
1 CarFi(CARFI) σε DJF
Fr130.9446
1 CarFi(CARFI) σε DOP
$47.391588
1 CarFi(CARFI) σε DZD
د.ج96.151806
1 CarFi(CARFI) σε FJD
$1.694142
1 CarFi(CARFI) σε GNF
Fr6,377.076
1 CarFi(CARFI) σε GTQ
Q5.652072
1 CarFi(CARFI) σε GYD
$154.344474
1 CarFi(CARFI) σε ISK
kr91.7352

CarFi Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του CarFi, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος CarFi
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με CarFi

Πόσο αξίζει το CarFi (CARFI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή CARFI στο USD είναι 0.7398 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή CARFI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του CARFI σε USD είναι $ 0.7398. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του CarFi;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το CARFI είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CARFI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του CARFI είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του CARFI;
Το CARFI πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του CARFI;
Το CARFI είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του CARFI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το CARFI είναι $ 143.25K USD.
Θα ανέβει το CARFI υψηλότερα φέτος;
Το CARFI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την CARFI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
CarFi (CARFI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής CARFI-σε-USD

Ποσό

CARFI
CARFI
USD
USD

1 CARFI = 0.7398 USD

Συναλλαγή CARFI

CARFI/USDT
$0.7398
$0.7398$0.7398
+46.96%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

