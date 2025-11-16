Εξερευνήστε τα tokenomics Burnr (BURNR) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token BURNR, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics Burnr (BURNR) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token BURNR, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!