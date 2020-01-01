Burger Swap (BURGER) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Burger Swap (BURGER), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Burger Swap (BURGER) BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above. Επίσημη ιστοσελίδα: http://app.burgercities.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/ Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f Αγοράστε BURGER τώρα!

Burger Swap (BURGER) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Burger Swap (BURGER), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 115.03K $ 115.03K $ 115.03K Συνολική προμήθεια: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 43.04M $ 43.04M $ 43.04M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 168.40K $ 168.40K $ 168.40K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 28.9196 $ 28.9196 $ 28.9196 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 $ 0.002155003062250417 Τρέχουσα τιμή: $ 0.002673 $ 0.002673 $ 0.002673 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Burger Swap (BURGER)

Tokenomics Burger Swap (BURGER): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Burger Swap (BURGER) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BURGER token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BURGER token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BURGER, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BURGER token!

Burger Swap (BURGER) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BURGER βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BURGER τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BURGER Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BURGER; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BURGER συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BURGER Token τώρα!

