Η σημερινή ζωντανή τιμή Openverse Network είναι 9.268 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BTG σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BTG εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BTG

Πληροφορίες Τιμής BTG

Τι είναι το BTG

Whitepaper BTG

Επίσημος Ιστότοπος BTG

Tokenomics BTG

Προβλέψεις Τιμών BTG

Ιστορικό BTG

Οδηγός Αγοράς BTG

Μετατροπέας νομίσματος BTG-σε-Fiat

Openverse Network Λογότ.

Τιμή Openverse Network(BTG)

Live Τιμή 1 BTG σε USD

$9.268
$9.268$9.268
-5.30%1D
USD
Openverse Network (BTG) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:46:42 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 9.11
$ 9.11$ 9.11
Κατώτ. 24H
$ 10.807
$ 10.807$ 10.807
Υψηλ. 24H

$ 9.11
$ 9.11$ 9.11

$ 10.807
$ 10.807$ 10.807

$ 18.80127296990911
$ 18.80127296990911$ 18.80127296990911

$ 3.477213386513058
$ 3.477213386513058$ 3.477213386513058

-1.59%

-5.30%

-38.93%

-38.93%

Openverse Network (BTG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 9.268. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BTG μεταξύ ενός χαμηλού $ 9.11 και ενός υψηλού $ 10.807, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BTG είναι $ 18.80127296990911, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 3.477213386513058.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BTG έχει αλλάξει κατά -1.59% την τελευταία ώρα, -5.30% τις τελευταίες 24 ώρες και -38.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Openverse Network (BTG) Πληροφορίες αγοράς

No.879

$ 17.61M
$ 17.61M$ 17.61M

$ 176.91K
$ 176.91K$ 176.91K

$ 185.36M
$ 185.36M$ 185.36M

1.90M
1.90M 1.90M

20,000,000
20,000,000 20,000,000

20,000,000
20,000,000 20,000,000

9.50%

BSC

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Openverse Network είναι $ 17.61M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 176.91K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BTG είναι 1.90M, με συνολική προσφορά 20000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 185.36M

Openverse Network (BTG) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Openverse Network για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.51869-5.30%
30 ημέρες$ +2.971+47.18%
60 Ημέρες$ +7.768+517.86%
90 Ημέρες$ +7.768+517.86%
Openverse Network Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το BTG κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.51869 (-5.30%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Openverse Network Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ +2.971 (+47.18%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Openverse Network Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το BTG άλλαξε κατά $ +7.768 (+517.86%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Openverse Network Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ +7.768 (+517.86%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Openverse Network (BTG);

Ελέγξτε τώρα τη Openverse Network σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Openverse Network (BTG)

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Openverse Networkεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεBTG τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοOpenverse Network ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Openverse Network ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Openverse Network Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Openverse Network (BTG) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Openverse Network (BTG) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Openverse Network.

Ελέγξτε την Openverse Network πρόβλεψη τιμής τώρα!

Openverse Network (BTG) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Openverse Network (BTG) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BTG token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Openverse Network (BTG)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Openverse Network? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Openverse Network στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

Openverse Network Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Openverse Network, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Whitepaper
Επίσημος Ιστότοπος Openverse Network
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Openverse Network

Πόσο αξίζει το Openverse Network (BTG) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BTG στο USD είναι 9.268 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BTG σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BTG σε USD είναι $ 9.268. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Openverse Network;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BTG είναι $ 17.61M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BTG;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BTG είναι 1.90M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BTG;
Το BTG πέτυχε τιμή ATH ύψους 18.80127296990911 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BTG;
Το BTG είχε τιμή ATL ύψους 3.477213386513058 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BTG;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BTG είναι $ 176.91K USD.
Θα ανέβει το BTG υψηλότερα φέτος;
Το BTG μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BTG πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:46:42 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

