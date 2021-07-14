Biswap (BSW) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Biswap (BSW), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Biswap (BSW) Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs. Επίσημη ιστοσελίδα: https://biswap.org/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.biswap.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x965f527d9159dce6288a2219db51fc6eef120dd1 Αγοράστε BSW τώρα!

Biswap (BSW) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Biswap (BSW), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 18.04M $ 18.04M $ 18.04M Συνολική προμήθεια: $ 651.72M $ 651.72M $ 651.72M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 669.23M $ 669.23M $ 669.23M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 18.87M $ 18.87M $ 18.87M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.1669 $ 2.1669 $ 2.1669 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.011035823943177085 $ 0.011035823943177085 $ 0.011035823943177085 Τρέχουσα τιμή: $ 0.02696 $ 0.02696 $ 0.02696 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Biswap (BSW)

Tokenomics Biswap (BSW): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Biswap (BSW) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BSW token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BSW token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BSW, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BSW token!

Πώς να Αγοράσετε BSW Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Biswap (BSW) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BSW, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BSW στη MEXC τώρα!

Biswap (BSW) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BSW βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BSW τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BSW Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BSW; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BSW συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BSW Token τώρα!

