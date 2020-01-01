Broak on Base (BROAK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Broak on Base (BROAK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Broak on Base (BROAK) Meet BROAK, the #1 frog on Base — with a little bit of attitude and a lot of grit, BROAK leaps into battle against the Rugpullers and Jeets to keep your bags safe and your gains strong. Armed with memes, community power, and zero tolerance for scams, BROAK is here to flip the script on getting rugged and create a fun, sustainable, meme coin community. Join the RugFreeVerse, where a team of meme-frogs fights for financial freedom across all chains - and diamond hands thrive. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.broakonbase.fyi/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Block Explorer: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Αγοράστε BROAK τώρα!

Broak on Base (BROAK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Broak on Base (BROAK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Συνολική προμήθεια: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 618.54M $ 618.54M $ 618.54M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01515 $ 0.01515 $ 0.01515 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 $ 0.00037184903730048 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00313 $ 0.00313 $ 0.00313 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Broak on Base (BROAK)

Tokenomics Broak on Base (BROAK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Broak on Base (BROAK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BROAK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BROAK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BROAK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BROAK token!

Πώς να Αγοράσετε BROAK Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Broak on Base (BROAK) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BROAK, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BROAK στη MEXC τώρα!

Broak on Base (BROAK) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BROAK βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BROAK τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BROAK Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BROAK; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BROAK συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BROAK Token τώρα!

