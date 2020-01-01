BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BOOK OF ETHEREUM (BOOE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BOOK OF ETHEREUM (BOOE) In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bookofeth.xyz/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://bookofeth.xyz/#book Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x289ff00235d2b98b0145ff5d4435d3e92f9540a6 Αγοράστε BOOE τώρα!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BOOK OF ETHEREUM (BOOE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 18.97M $ 18.97M $ 18.97M Συνολική προμήθεια: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 96.19M $ 96.19M $ 96.19M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 19.72M $ 19.72M $ 19.72M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.747 $ 0.747 $ 0.747 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 $ 0.008879381003767716 Τρέχουσα τιμή: $ 0.19724 $ 0.19724 $ 0.19724 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BOOK OF ETHEREUM (BOOE)

Tokenomics BOOK OF ETHEREUM (BOOE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BOOK OF ETHEREUM (BOOE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BOOE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BOOE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BOOE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BOOE token!

Πώς να Αγοράσετε BOOE Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε BOOK OF ETHEREUM (BOOE) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BOOE, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BOOE στη MEXC τώρα!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BOOE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BOOE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BOOE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BOOE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BOOE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BOOE Token τώρα!

