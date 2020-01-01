Spookyswap (BOO) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Spookyswap (BOO), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Spookyswap (BOO) SpookySwap is an automated market-making (AMM) decentralized exchange (DEX) for the Fantom Opera network. Different from other DEXs, we're invested in building a strong foundation with our BOO token as a governance token, diverse farms, a built in bridge, built in limit orders and user-centered service. Επίσημη ιστοσελίδα: https://spooky.fi Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.spookyswap.finance/ Block Explorer: https://sonicscan.org/token/0x7a0c53f7eb34c5bc8b01691723669ada9d6cb384 Αγοράστε BOO τώρα!

Spookyswap (BOO) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Spookyswap (BOO), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Συνολική προμήθεια: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 40.18 $ 40.18 $ 40.18 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 $ 0.250611104420171 Τρέχουσα τιμή: $ 0.23178 $ 0.23178 $ 0.23178 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Spookyswap (BOO)

Tokenomics Spookyswap (BOO): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Spookyswap (BOO) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BOO token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BOO token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BOO, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BOO token!

