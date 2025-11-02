ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή BOMO on Base είναι 0.0005014 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BOMO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BOMO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BOMO

Πληροφορίες Τιμής BOMO

Τι είναι το BOMO

Επίσημος Ιστότοπος BOMO

Tokenomics BOMO

Προβλέψεις Τιμών BOMO

Ιστορικό BOMO

Οδηγός Αγοράς BOMO

Μετατροπέας νομίσματος BOMO-σε-Fiat

Spot BOMO

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

BOMO on Base Λογότ.

Τιμή BOMO on Base(BOMO)

Live Τιμή 1 BOMO σε USD

$0.0005014
+14.34%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:45:12 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0004135
Κατώτ. 24H
$ 0.0005063
Υψηλ. 24H

$ 0.0004135
$ 0.0005063
$ 0.022125194895044928
$ 0.000006003498518756
0.00%

+14.34%

-39.60%

-39.60%

BOMO on Base (BOMO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.0005014. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOMO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0004135 και ενός υψηλού $ 0.0005063, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOMO είναι $ 0.022125194895044928, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.000006003498518756.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOMO έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, +14.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -39.60% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

BOMO on Base (BOMO) Πληροφορίες αγοράς

No.2890

$ 191.03K
$ 589.03
$ 250.70K
381.00M
500,000,000
500,000,000
76.20%

BASE

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του BOMO on Base είναι $ 191.03K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 589.03. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOMO είναι 381.00M, με συνολική προσφορά 500000000. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 250.70K

BOMO on Base (BOMO) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών BOMO on Base για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.000062883+14.34%
30 ημέρες$ -0.0060306-92.33%
60 Ημέρες$ -0.0179106-97.28%
90 Ημέρες$ -0.0044316-89.84%
BOMO on Base Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το BOMO κατέγραψε μια αλλαγή $ +0.000062883 (+14.34%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

BOMO on Base Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0060306 (-92.33%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

BOMO on Base Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το BOMO άλλαξε κατά $ -0.0179106 (-97.28%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

BOMO on Base Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.0044316 (-89.84%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του BOMO on Base (BOMO);

Ελέγξτε τώρα τη BOMO on Base σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των BOMO on Baseεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεBOMO τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοBOMO on Base ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας BOMO on Base ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

BOMO on Base Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το BOMO on Base (BOMO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία BOMO on Base (BOMO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το BOMO on Base.

Ελέγξτε την BOMO on Base πρόβλεψη τιμής τώρα!

BOMO on Base (BOMO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του BOMO on Base (BOMO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BOMO token τώρα!

Πώς να αγοράσετε BOMO on Base (BOMO)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε BOMO on Base? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα BOMO on Base στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

BOMO σε Τοπικά Νομίσματα

BOMO on Base Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του BOMO on Base, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Επίσημος Ιστότοπος BOMO on Base
Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με BOMO on Base

Πόσο αξίζει το BOMO on Base (BOMO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BOMO στο USD είναι 0.0005014 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BOMO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BOMO σε USD είναι $ 0.0005014. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του BOMO on Base;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BOMO είναι $ 191.03K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BOMO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BOMO είναι 381.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BOMO;
Το BOMO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.022125194895044928 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BOMO;
Το BOMO είχε τιμή ATL ύψους 0.000006003498518756 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BOMO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BOMO είναι $ 589.03 USD.
Θα ανέβει το BOMO υψηλότερα φέτος;
Το BOMO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BOMO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:45:12 (UTC+8)

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$0.0005014
$110,382.68

$3,859.21

$0.02999

$184.67

$1.0000

$110,382.68

$3,859.21

$94.56

$184.67

$2.5132

$0.00000

$0.00000

$1.2376

$0.05540

$0.07417

$1.2376

$0.000000000000000000000023

$0.0043870

$0.07422

$2.330223

