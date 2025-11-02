ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Pacu Jalur είναι 0.000187 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BOATKID σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BOATKID εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Pacu Jalur είναι 0.000187 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο BOATKID σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής BOATKID εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το BOATKID

Πληροφορίες Τιμής BOATKID

Τι είναι το BOATKID

Tokenomics BOATKID

Προβλέψεις Τιμών BOATKID

Ιστορικό BOATKID

Οδηγός Αγοράς BOATKID

Μετατροπέας νομίσματος BOATKID-σε-Fiat

Spot BOATKID

Πριν από το άνοιγμα της αγοράς

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Pacu Jalur Λογότ.

Τιμή Pacu Jalur(BOATKID)

Live Τιμή 1 BOATKID σε USD

$0.000187
$0.000187$0.000187
-12.98%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:44:57 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.0001665
$ 0.0001665$ 0.0001665
Κατώτ. 24H
$ 0.00027
$ 0.00027$ 0.00027
Υψηλ. 24H

$ 0.0001665
$ 0.0001665$ 0.0001665

$ 0.00027
$ 0.00027$ 0.00027

--
----

--
----

0.00%

-12.98%

-22.06%

-22.06%

Pacu Jalur (BOATKID) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $ 0.000187. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BOATKID μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0001665 και ενός υψηλού $ 0.00027, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BOATKID είναι --, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι --.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BOATKID έχει αλλάξει κατά 0.00% την τελευταία ώρα, -12.98% τις τελευταίες 24 ώρες και -22.06% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Pacu Jalur (BOATKID) Πληροφορίες αγοράς

--
----

$ 1.23K
$ 1.23K$ 1.23K

$ 186.58K
$ 186.58K$ 186.58K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Pacu Jalur είναι --, με 24ωρο όγκο συναλλαγών $ 1.23K. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BOATKID είναι --, με συνολική προσφορά 997735729. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 186.58K

Pacu Jalur (BOATKID) Ιστορικό τιμών USD

Παρακολουθήστε τις αλλαγές τιμών Pacu Jalur για σήμερα, 30 ημέρες, 60 ημέρες και 90 ημέρες:

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -0.000027893-12.98%
30 ημέρες$ -0.0003858-67.36%
60 Ημέρες$ -0.000857-82.09%
90 Ημέρες$ -0.001372-88.01%
Pacu Jalur Αλλαγή τιμής σήμερα

Σήμερα, το BOATKID κατέγραψε μια αλλαγή $ -0.000027893 (-12.98%), που αντανακλά την τελευταία δραστηριότητά του στην αγορά.

Pacu Jalur Αλλαγή τιμής 30 ημερών

Τις τελευταίες 30 ημέρες, η τιμή μετατοπίστηκε κατά $ -0.0003858 (-67.36%), καταδεικνύοντας τη βραχυπρόθεσμη απόδοση του token.

Pacu Jalur Αλλαγή τιμής 60 ημερών

Με την επέκταση της προβολής σε 60 ημέρες, το BOATKID άλλαξε κατά $ -0.000857 (-82.09%), δίνοντας μια ευρύτερη προοπτική για την απόδοσή του.

Pacu Jalur Αλλαγή τιμής 90 ημερών

Εξετάζοντας την τάση των 90 ημερών, η τιμή μετακινήθηκε κατά $ -0.001372 (-88.01%), προσφέροντας πληροφορίες για τη μακροπρόθεσμη πορεία του token.

Θέλετε να ξεκλειδώσετε το ιστορικό τιμών όλων των εποχών και τις κινήσεις των τιμών του Pacu Jalur (BOATKID);

Ελέγξτε τώρα τη Pacu Jalur σελίδα Ιστορικό τιμών.

Τι είναι Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur είναι διαθέσιμο στο MEXC, παρέχοντας σας την ευκολία να αγοράσετε, να διακρατήσετε, να μεταφέρετε και να κάνετε staking το token απευθείας στην πλατφόρμα μας. Είτε είστε έμπειρος επενδυτής είτε αρχάριος στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, η MEXC προσφέρει μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και μια ποικιλία εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση των Pacu Jalurεπενδύσεών σας. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το token, σας προσκαλούμε να επισκεφτείτε τη σελίδα εισαγωγής ψηφιακών περ. στοιχείων.

Επιπλέον, μπορείτε να:
- ΕλέγξετεBOATKID τη διαθεσιμότητα Staking για να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε επιβραβεύσεις με τις συμμετοχές σας.
- Διαβάστε κριτικές και αναλυτικά στοιχεία στοPacu Jalur ιστολόγιό μας για να ενημερώνεστε για τις πιο πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις γνώσεις των ειδικών.

Οι ολοκληρωμένοι πόροι μας έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την εμπειρία αγοράς σας Pacu Jalur ομαλή και ενημερωμένη, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα τα εργαλεία και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να επενδύσετε με αυτοπεποίθηση.

Pacu Jalur Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Pacu Jalur (BOATKID) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Pacu Jalur (BOATKID) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Pacu Jalur.

Ελέγξτε την Pacu Jalur πρόβλεψη τιμής τώρα!

Pacu Jalur (BOATKID) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Pacu Jalur (BOATKID) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του BOATKID token τώρα!

Πώς να αγοράσετε Pacu Jalur (BOATKID)

Ψάχνετε για πώς να αγοράσετε Pacu Jalur? Η διαδικασία είναι απλή και χωρίς προβλήματα! Μπορείτε να αγοράσετε εύκολα Pacu Jalur στη MEXC ακολουθώντας τον οδηγό μας βήμα-βήμα για το πώς να αγοράσετε. Σας παρέχουμε λεπτομερείς οδηγίες και εκπαιδευτικά βίντεο, που δείχνουν πώς να εγγραφείτε στη MEXC και να χρησιμοποιείτε τις διάφορες βολικές διαθέσιμες επιλογές πληρωμής.

BOATKID σε Τοπικά Νομίσματα

1 Pacu Jalur(BOATKID) σε VND
4.920905
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε AUD
A$0.00028424
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε GBP
0.00014212
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε EUR
0.00016082
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε USD
$0.000187
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε MYR
RM0.00078353
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε TRY
0.007854
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε JPY
¥0.028611
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε ARS
ARS$0.26829264
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε RUB
0.01503293
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε INR
0.01659999
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε IDR
Rp3.11666542
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε PHP
0.01097503
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε EGP
￡E.0.008789
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BRL
R$0.00100419
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε CAD
C$0.0002618
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BDT
0.02278782
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε NGN
0.27022996
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε COP
$0.71923005
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε ZAR
R.0.00324819
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε UAH
0.00781473
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε TZS
T.Sh.0.45833326
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε VES
Bs0.041327
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε CLP
$0.17578
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε PKR
Rs0.0528088
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε KZT
0.09873226
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε THB
฿0.00602514
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε TWD
NT$0.00575773
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε AED
د.إ0.00068629
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε CHF
Fr0.0001496
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε HKD
HK$0.00145299
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε AMD
֏0.07131806
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε MAD
.د.م0.00172601
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε MXN
$0.00347072
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε SAR
ريال0.00070125
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε ETB
Br0.02872881
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε KES
KSh0.02409308
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε JOD
د.أ0.000132583
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε PLN
0.00068816
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε RON
лв0.00082467
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε SEK
kr0.00177463
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BGN
лв0.00031603
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε HUF
Ft0.06249914
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε CZK
0.00394383
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε KWD
د.ك0.000057035
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε ILS
0.00060775
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BOB
Bs0.00128843
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε AZN
0.0003179
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε TJS
SM0.00171666
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε GEL
0.00050677
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε AOA
Kz0.17140233
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BHD
.د.ب0.000070125
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BMD
$0.000187
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε DKK
kr0.00120989
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε HNL
L0.00490314
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε MUR
0.00855338
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε NAD
$0.00323323
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε NOK
kr0.00189244
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε NZD
$0.00032538
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε PAB
B/.0.000187
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε PGK
K0.0007854
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε QAR
ر.ق0.00067881
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε RSD
дин.0.01889822
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε UZS
soʻm2.22619012
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε ALL
L0.01561263
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε ANG
ƒ0.00033473
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε AWG
ƒ0.00033473
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BBD
$0.000374
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BAM
KM0.00031416
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BIF
Fr0.546601
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BND
$0.00024123
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BSD
$0.000187
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε JMD
$0.02992935
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε KHR
0.748
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε KMF
Fr0.079662
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε LAK
4.06521731
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε LKR
රු0.05676946
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε MDL
L0.00317339
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε MGA
Ar0.8385641
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε MOP
P0.00149226
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε MVR
0.0028611
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε MWK
MK0.3235287
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε MZN
MT0.0119493
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε NPR
रु0.02644928
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε PYG
1.316854
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε RWF
Fr0.270963
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε SBD
$0.00153901
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε SCR
0.00273768
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε SRD
$0.0071995
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε SVC
$0.00163064
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε SZL
L0.00323323
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε TMT
m0.0006545
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε TND
د.ت0.000550528
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε TTD
$0.00126225
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε UGX
Sh0.649264
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε XAF
Fr0.105655
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε XCD
$0.0005049
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε XOF
Fr0.105655
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε XPF
Fr0.019074
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BWP
P0.00250393
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε BZD
$0.000374
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε CVE
$0.01777435
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε DJF
Fr0.033099
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε DOP
$0.01197922
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε DZD
د.ج0.02430439
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε FJD
$0.00042823
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε GNF
Fr1.61194
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε GTQ
Q0.00142868
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε GYD
$0.03901381
1 Pacu Jalur(BOATKID) σε ISK
kr0.023188

Pacu Jalur Πόρος

Για μια πιο εις βάθος κατανόηση του Pacu Jalur, εξετάστε το ενδεχόμενο να εξερευνήσετε πρόσθετους πόρους όπως τη λευκή βίβλο, την επίσημη ιστοσελίδα και άλλες δημοσιεύσεις:

Αποκλεισμός του Explorer

Πολλοί ρωτούν επίσης: Άλλες ερωτήσεις σχετικά με Pacu Jalur

Πόσο αξίζει το Pacu Jalur (BOATKID) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή BOATKID στο USD είναι 0.000187 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή BOATKID σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του BOATKID σε USD είναι $ 0.000187. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Pacu Jalur;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το BOATKID είναι -- USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BOATKID;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του BOATKID είναι -- USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του BOATKID;
Το BOATKID πέτυχε τιμή ATH ύψους -- USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του BOATKID;
Το BOATKID είχε τιμή ATL ύψους -- USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του BOATKID;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το BOATKID είναι $ 1.23K USD.
Θα ανέβει το BOATKID υψηλότερα φέτος;
Το BOATKID μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την BOATKID πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 18:44:57 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Δημοφιλή νέα

Γιατί Τόσοι Πολλοί Άνθρωποι Συνεχίζουν Να Χάνουν Χρήματα Σε Μια Ανοδική Πορεία;

October 6, 2025

Η Άνοδος των Δικτύων Bitcoin Layer 2: Κατανοώντας την Τεχνολογία που Μετασχηματίζει το Μέλλον του Bitcoin το 2025

October 6, 2025

Altcoins το 2025: Όταν το TOTAL3 φτάνει σε νέα υψηλά αλλά το χαρτοφυλάκιό σας δεν κινείται

October 5, 2025
Προβολή Περισσότερων

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

Υπολογιστής BOATKID-σε-USD

Ποσό

BOATKID
BOATKID
USD
USD

1 BOATKID = 0.000187 USD

Συναλλαγή BOATKID

BOATKID/USDT
$0.000187
$0.000187$0.000187
-12.98%

Συμμετοχή στη MEXC Σήμερα

-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή, --Αμοιβή Λήπτη Spot
-- Αμοιβή Ειδικού Διαπραγματευτή Futures, -- Αμοιβή Λήπτη Futures

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,382.89
$110,382.89$110,382.89

+0.08%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,859.53
$3,859.53$3,859.53

-0.92%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02995
$0.02995$0.02995

-0.33%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.67
$184.67$184.67

-0.93%

USDCoin Λογότ.

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

-0.01%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,382.89
$110,382.89$110,382.89

+0.08%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,859.53
$3,859.53$3,859.53

-0.92%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$94.94
$94.94$94.94

+33.88%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.67
$184.67$184.67

-0.93%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5129
$2.5129$2.5129

+0.47%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.2880
$1.2880$1.2880

+2,476.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05540
$0.05540$0.05540

+177.00%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.07417
$0.07417$0.07417

-12.06%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$1.2880
$1.2880$1.2880

+2,476.00%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000023
$0.000000000000000000000023$0.000000000000000000000023

+360.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0043870
$0.0043870$0.0043870

+115.08%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.07452
$0.07452$0.07452

+71.07%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.329769
$2.329769$2.329769

+62.32%