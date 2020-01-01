Blur (BLUR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Blur (BLUR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Blur (BLUR) Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management. Επίσημη ιστοσελίδα: https://blur.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 Αγοράστε BLUR τώρα!

Blur (BLUR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Blur (BLUR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 199.36M $ 199.36M $ 199.36M Συνολική προμήθεια: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.47B $ 2.47B $ 2.47B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 242.19M $ 242.19M $ 242.19M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 7.2338 $ 7.2338 $ 7.2338 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 Τρέχουσα τιμή: $ 0.08073 $ 0.08073 $ 0.08073 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Blur (BLUR)

Tokenomics Blur (BLUR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Blur (BLUR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BLUR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BLUR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BLUR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BLUR token!

Πώς να Αγοράσετε BLUR Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε Blur (BLUR) στο χαρτοφυλάκιό σας; Η MEXC υποστηρίζει διάφορες μεθόδους αγοράς BLUR, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών καρτών, των τραπεζικών μεταφορών και των συναλλαγών peer-to-peer. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC κάνει την αγορά crypto εύκολη και ασφαλή. Μάθετε πώς να αγοράζετε BLUR στη MEXC τώρα!

Blur (BLUR) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BLUR βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BLUR τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BLUR Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BLUR; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BLUR συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BLUR Token τώρα!

