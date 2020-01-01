BlueMove (BLUEMOVE) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BlueMove (BLUEMOVE), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BlueMove (BLUEMOVE) BlueMove is a remarkable super app built on the Aptos and Sui blockchains, providing users with an NFT launchpad, marketplace, and DEX, all on one platform. It offers full functionality and a seamless web and mobile experience, making it an excellent choice for traders and developers. Επίσημη ιστοσελίδα: https://bluemove.net/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.bluemove.net/docs/welcome-to-bluemove Block Explorer: https://aptoscan.com/coin/0x27fafcc4e39daac97556af8a803dbb52bcb03f0821898dc845ac54225b9793eb::move_coin::MoveCoin Αγοράστε BLUEMOVE τώρα!

BlueMove (BLUEMOVE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BlueMove (BLUEMOVE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Συνολική προμήθεια: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 217.50M $ 217.50M $ 217.50M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.78M $ 2.78M $ 2.78M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.1889 $ 0.1889 $ 0.1889 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.007666537267199644 $ 0.007666537267199644 $ 0.007666537267199644 Τρέχουσα τιμή: $ 0.009277 $ 0.009277 $ 0.009277 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BlueMove (BLUEMOVE)

Tokenomics BlueMove (BLUEMOVE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BlueMove (BLUEMOVE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BLUEMOVE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BLUEMOVE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BLUEMOVE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BLUEMOVE token!

BlueMove (BLUEMOVE) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BLUEMOVE βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BLUEMOVE τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BLUEMOVE Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BLUEMOVE; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BLUEMOVE συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BLUEMOVE Token τώρα!

