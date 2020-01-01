BloodLoop (BLS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το BloodLoop (BLS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες BloodLoop (BLS) Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop sustainable and rewarding, built to be familiar yet innovative. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bloodloop.com Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://whitepaper.bloodloop.com Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0x46B9144771Cb3195D66e4EDA643a7493fADCAF9D/balances?chainId=43114 Αγοράστε BLS τώρα!

BloodLoop (BLS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για BloodLoop (BLS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 181.89K $ 181.89K $ 181.89K Συνολική προμήθεια: $ 306.25M $ 306.25M $ 306.25M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 52.42M $ 52.42M $ 52.42M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.53828 $ 0.53828 $ 0.53828 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.003228388304762607 $ 0.003228388304762607 $ 0.003228388304762607 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00347 $ 0.00347 $ 0.00347 Μάθετε περισσότερα για την τιμή BloodLoop (BLS)

Tokenomics BloodLoop (BLS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του BloodLoop (BLS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BLS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BLS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BLS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BLS token!

Πώς να Αγοράσετε BLS Ενδιαφέρεστε να προσθέσετε BloodLoop (BLS) στο χαρτοφυλάκιό σας;

BloodLoop (BLS) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BLS βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BLS τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BLS Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BLS; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BLS συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BLS Token τώρα!

