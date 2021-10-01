Bloktopia (BLOK) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Bloktopia (BLOK), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Bloktopia (BLOK) Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.bloktopia.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 Αγοράστε BLOK τώρα!

Bloktopia (BLOK) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Bloktopia (BLOK), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.57M $ 5.57M $ 5.57M Συνολική προμήθεια: $ 116.93B $ 116.93B $ 116.93B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 24.79B $ 24.79B $ 24.79B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 26.29M $ 26.29M $ 26.29M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.0054 $ 0.0054 $ 0.0054 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.000220529207184051 $ 0.000220529207184051 $ 0.000220529207184051 Τρέχουσα τιμή: $ 0.0002248 $ 0.0002248 $ 0.0002248 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Bloktopia (BLOK)

Tokenomics Bloktopia (BLOK): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Bloktopia (BLOK) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BLOK token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BLOK token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BLOK, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BLOK token!

