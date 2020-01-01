Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Blockasset (BLOCKASSET), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Blockasset (BLOCKASSET) Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Επίσημη ιστοσελίδα: https://blockasset.co/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://blockasset.gitbook.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk Αγοράστε BLOCKASSET τώρα!

Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Blockasset (BLOCKASSET), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 5.01M $ 5.01M $ 5.01M Συνολική προμήθεια: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 5.13M $ 5.13M $ 5.13M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.2475 $ 0.2475 $ 0.2475 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.012003318903570837 $ 0.012003318903570837 $ 0.012003318903570837 Τρέχουσα τιμή: $ 0.01604 $ 0.01604 $ 0.01604 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Blockasset (BLOCKASSET)

Tokenomics Blockasset (BLOCKASSET): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Blockasset (BLOCKASSET) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός BLOCKASSET token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα BLOCKASSET token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του BLOCKASSET, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του BLOCKASSET token!

Blockasset (BLOCKASSET) Ιστορικό τιμών Η ανάλυση του ιστορικού των τιμών BLOCKASSET βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν τις προηγούμενες κινήσεις της αγοράς, τα βασικά επίπεδα στήριξης/αντίστασης και τα μοτίβα μεταβλητότητας. Είτε παρακολουθείτε τα υψηλά όλων των εποχών είτε εντοπίζετε τάσεις, τα ιστορικά δεδομένα αποτελούν κρίσιμο μέρος της πρόβλεψης των τιμών και της τεχνικής ανάλυσης. Εξερευνήστε το Ιστορικό Τιμών BLOCKASSET τώρα!

Πρόβλεψη Τιμής BLOCKASSET Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το BLOCKASSET; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του BLOCKASSET συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του BLOCKASSET Token τώρα!

