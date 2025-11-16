Εξερευνήστε τα tokenomics BlockBuddies (BLBD) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token BLBD, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics BlockBuddies (BLBD) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token BLBD, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!