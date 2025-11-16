Εξερευνήστε τα tokenomics BLACKHOLE (BLACK) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token BLACK, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα! Εξερευνήστε τα tokenomics BLACKHOLE (BLACK) στη MEXC. Μάθετε σχετικά με τη συνολική προσφορά του token BLACK, τη διανομή του token, την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, τον όγκο συναλλαγών και πολλά άλλα. Μείνετε ενημερωμένοι με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τώρα!